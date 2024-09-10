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        Haberler Gündem Tutuklu amcanın avukatı Narin'in davasından çekildi

        Son dakika haberi Tutuklu amcanın avukatı Narin'in davasından çekildi

        Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan amca Salim Güran'ın avukatı Seda Tuğrul, müdafilik görevinden çekildiğini duyurdu. Av. Tuğrul, 'dosyanın bundan sonraki sanık müdafi olarak değil, bir anne olarak, bir vatandaş olarak yakından takipçisi olacağım' dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 23:23 Güncelleme: 10.09.2024 - 23:52
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        Tutuklu amcanın avukatı Narin'in davasından çekildi
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        Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın tutuklu bulunan amcası Salim Güran'ın avukatı Seda Tuğrul, davadan çekildiğini duyurdu.

        Seda Tuğrul
        Seda Tuğrul

        Tuğrul yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        Kamuoyunun yakından takip ettiği Narin Güran olayı hepimizi derinden üzmüştür.

        Şüpheli Salim Güran'ın olayla ilgili somut delil bulunmadan tutuklanmış olduğu 5 Eylül 2024 tarihinde Narin'in yaşayıp yaşamadığı dahi bilinmezken Anayasa'nın vermiş olduğu savunma hakkı kapsamında müdafilik görevi üstlenmiş isek de; dosyada gelinen aşamada diğer sanık ve gizli tanık beyanları, Narin'in ölü olarak bulunması, dosyaya dahil edilen Adli Tıp raporlarını göz önünde bulundurarak bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğimden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım.

        "BİR VATANDAŞ VE ANNE OLARAK TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

        Güzel kızımız Narin'in bu yaşadıklarının derin hüznü ve acısını bir anne olarak doğrudan içimde hissediyorum, dosyanın bundan sonraki sanık müdafi olarak değil, bir anne olarak, bir vatandaş olarak yakından takipçisi olacağımı, adil bir yargılamanın gerçekleştirilmesi, tüm sorumluluların yargılanması temennisi içinde olacağımı tüm kamuoyu ve basınla paylaşırım.

        Salim Güran
        Salim Güran
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