5 Kasım’da yapılacak ABD Başkanlık Seçimleri’nde kozlarını paylaşmaya hazırlanan iki isim bu gece canlı yayında buluşmaya hazırlanıyor.

İlk kez karşı karşıya gelecek olan Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Kamala Harris’in canlı yayın tartışması için ABC kanalı seçildi.

TSİ 04.00 başlayacak düellonun 90 dakika süreceği açıklandı. Etkinlik, Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentindeki Anayasa Merkezi’nde gerçekleşecek.

İki tarafın vardığı anlaşmaya göre canlı yayın tartışmasında seyirci bulunmayacak. Konuşma sırası kendisinde olmayan başkan adayının mikrofonu kapatılacak.

Reuters’ın haberine göre ABD Başkan Yardımcısı Harris, perşembeden bu yana ışıklı bir sahnede canlı yayına hazırlandı. Haberde eski ABD Başkanı Trump’ın şimdiye kadar yaptığı röportajlara ve danışmanlarıyla görüşmelerine güvendiği yazıldı.

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Trump’ın ekibinde yer alan, 2020 yılındaki başkanlık seçimleri için Demokrat başkan aday adayları arasında yer alan dönemin Kongre üyesi Tulsi Gabbar, Cumhuriyetçi adayın Harris’e “diğer rakiplerine davrandığı gibi davranacağını” söyledi.

“Başkan Trump kadınlara saygı duyuyor ve kadınlara patronluk taslama ya da onlarla bir erkekle konuştuğundan farklı bir şekilde konuşma ihtiyacı hissetmiyor” diyen Gabbard, Trump’ın başarı sicilini Harris’inkiyle karşılaştırdığını belirtti.