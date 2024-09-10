Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'a gelişinin hikayesi! "Herkesten sır gibi saklayacağız"
Futbol sadece futbol değildir ve hayata da epey benzer. Hayat da tesadüfler ve tevafuklara gebedir. Beşiktaş ile 24 Erzincanspor müsabakası iki takım taraftarları dışında Türkiye gündeminde yer bulmasa da bir tevafuk, Türk futbol tarihinin yakın döneminin gidişatını değiştirdi. İşte Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'a gelişinin hikayesi
5 Aralık 2019'daki bu müsabakayı Beşiktaş 3-0 kazansa da gelecek yıllara gol atan isimler değil, 76. dakikada oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu damga vurdu. Topu orta sahada alan, Arsenal'den kiralanan Muhammed Elneny'yi çalımlayarak sıfıra kadar inen genç futbolcu, Galatasaray gözlemci ekibinin gözünden kaçmadı.
Futbolcuyu kayda alan Galatasaray gözlemcisi Gürcan Aday soluğu dönemin teknik direktörü Fatih Terim'in yanında aldı. Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i transfer ettiği günlerde sarı-kırmızılı kulüp zor günlerden geçiyor, transfer yapabilmek için limit açmakla uğraşıyordu. Rakipler kadrosunu yıldızlarla doldururken Fatih Terim, Kerem'in görüntülerini izledikten sonra talimatı verdi: Bu çocuğu takip edin, yetki sizde! Top artık Emre Utkucan yönetimindeki scout ekibindeydi.
TFF 3. Lig'de mücadele eden 24 Erzincanspor, Türkiye Kupası'na veda etse de liginde play-off'a kalmayı başardı. Galatasarayın yetkilileri soluğu Kerem'in ailesinin yaşadığı Gölcük'te aldı. Oyuncunun ailesiyle masaya oturuldu, söz kesildi. Mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Kerem için söz de alındıktan sonra play-off başladı; Kerem yarı finalde yaptığı hat-trick ile takımını finale taşıdı. 24 Erzincanspor finalde 68 Aksaray Belediyespor'u yenerek bir üst lige tırmanırken Kerem'in sıçrayışı daha yukarılara oldu.
Galatasaray genç yıldız ve ailesiyle toplamda 1 milyon liraya el sıkıştı. 750 bin TL'lik transfer ücretinin yanı sıra 250 bin TL'lik kira yardımıyla oyuncu Florya Metin Oktay Tesisleri'ne getirildi ancak iş henüz bitmemişti! Kerem'i transfer etmek isteyen onu fark eden kulüpler vardı. Fenerbahçe onlardan biriydi. Antalyaspor ise 3 milyon lira maaş teklifi ile ailenin kapısına dayanmıştı. Kerem ise söz vermişti: "Ben Galatasaray'da oynayacağım. Kulübe ve Fatih Hocama söz verdim"
Oyuncuyla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Fatih Terim'in de kulağına gitti. İmkanlar dahilinde eli kolu bağlı olan 'İmparator' Kerem'i de ezeli rakibine kaptırmak istemedi ve bir talimat daha verdi: "Kerem'i herkesten sır gibi saklayacağız."
A Takım antrenmanlarının başladığı günlerde Kerem tesislerde kaldı. Kimseler bilmedi. Antrenman yaptı, kimseler görmedi. Fatih hoca yakın çevresine Kerem için “birebir markaj” görevi veredursun, Kerem zaten bir yere gitmek istemeyecekti. Sağdan soldan aileden atadan dededen kısmi telkinleri elinin tersiyle bir kenara itecek aynı cümleyi defalarca tekrar edecekti… “Ben Galatasaray'da oynayacağım. Kulübe ve Fatih Hocama söz verdim"
Antrenmana çıkan Falcao ile Fatih Terim'i o günlerde uzaktan izleyen Kerem hayali için beklediği günlerde içini şu sözlerle döktü: "İlle de görmek için mi yaşanır güzel günler? Uğruna beklemek de güzel..."
Hikayenin devamını herkes yakından takip etti ancak hafızaları tazelemekte fayda var: 3. Lig'den gelen Kerem, Galatasaray'da 179 maça çıktı attığı 46 gol ile takımın en önemli gol ayaklarından biri oldu. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'ı ayakta tutan birkaç kişiden biriydi; kaptanlık yaşadı ve iki sezonda şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Galatasaray taraftarına şampiyonluk kutlamasında veda ederken Süper Kupa müsabakasında sahaya çıktı; devamında kaptanlık görevinden alındı. Avrupa'nın beş büyük liginden teklif bekledi; Portekiz devi Benfica'ya 12 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Galatasaray'a 1 milyon TL'ye transfer olan milli futbolcu, sarı-kırmızılı kulübe 444 milyon lira kazandırdı.