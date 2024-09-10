Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'a gelişinin hikayesi! "Herkesten sır gibi saklayacağız"

Galatasaray genç yıldız ve ailesiyle toplamda 1 milyon liraya el sıkıştı. 750 bin TL'lik transfer ücretinin yanı sıra 250 bin TL'lik kira yardımıyla oyuncu Florya Metin Oktay Tesisleri'ne getirildi ancak iş henüz bitmemişti! Kerem'i transfer etmek isteyen onu fark eden kulüpler vardı. Fenerbahçe onlardan biriydi. Antalyaspor ise 3 milyon lira maaş teklifi ile ailenin kapısına dayanmıştı. Kerem ise söz vermişti: "Ben Galatasaray'da oynayacağım. Kulübe ve Fatih Hocama söz verdim"