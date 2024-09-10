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        Ukraynalı müzik grubu, savaştan etkilenenlere destek için Antalya'da konser verdi

        Ülkelerindeki savaştan etkilenen insanlara yardım etmek için dünyanın çeşitli kentlerinde konser veren Ukraynalı müzik grubu Prime Orchestra, Antalya'da müzikseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 23:08 Güncelleme: 10.09.2024 - 23:43
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        Ukraynalı müzik grubu, savaştan etkilenenlere destek için Antalya'da konser verdi
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        Ülkelerindeki savaştan etkilenen insanlara yardım etmek için dünyanın çeşitli kentlerinde konser veren Ukraynalı müzik grubu Prime Orchestra, Antalya'da müzikseverlerle buluştu.

        Antalya Aktüel Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirilen "Dance Sympho Show" konserinde sanatçılar, 1980'ler ve 1990'ların popüler pop müziklerini seslendirdi.

        Abba, Backstreet Boys, Ace of Base ve Michael Jackson, Gloria Gaynor gibi ünlü müzisyenlerin sevilen 18 şarkısının yer aldığı konserde, orkestrayı şef Denis Doroshenko yönetti.

        Konserde, Nikita Savenkov, Vika, Anna ve Maria solist sanatçı olarak sahne aldı.

        Sanatçılar konserde Türk dinleyiciler için özel olarak Tarkan'ın "Şımarık" şarkısını da seslendirdi.

        Konseri, Ukrayna Konsolosu Oleksandr Voronin'in yanı sıra çok sayıda müziksever izledi.

        - Konserden elde edilen gelir Ukrayna'ya yardım için kullanılıyor

        Denis Doroshenko, konser öncesinde AA muhabirine, ikinci kez geldikleri Antalya'da sanatseverlerle buluşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Prime Orchestra'nın 2014'te kurulduğunu anlatan Doronshenko, Avrupa ülkelerinin birçoğunda konser verdiklerini dile getirdi.

        Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaş sonrasında ülkelerinden ayrılarak yeni bir amaç için yola çıktıklarını belirten Doronshenko, "Ukrayna'yı mümkün olduğunca desteklemek, ülkelerinden ayrılan insanlara müzik aracılığıyla dokunmak ve dünyaya sesimizi duyurmak istedik. 2022'den bu yana 300'den fazla konser verdik. Konserlerimizden elde edilen gelir, Ukrayna'da saldırıya maruz kalan insanlara yardım etmek için kullanılıyor. Şu an ulaşımın zor olduğu bölgelerde kullanılacak mobil bir klinik için bağış topluyoruz. Ülkemizde hala savaş devam ediyor, her gün bombalanıyor. Bu savaşı kazanmayı ve bir an önce son bulmasını istiyorum." diye konuştu.

        Gösterilerinin bu nedenle sadece eğlence değil, destek ve dayanışma mesajı verdiğinin altını çizen Doronshenko, Türkiye'yi çok sevdiklerini ve konser programları için daha sık gelmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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