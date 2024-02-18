Ankaragücü-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'de haftaya lider giren Galatasaray, 26. hafta maçında Ankaragücü'ne konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden galibiyetle ayrılıp zirvedeki yerini korumak istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu karşılaşma öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Peki, Ankaragücü-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i ve maça dair tüm detaylar haberimizde...
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 26. haftada Ankaragücü'ne konuk olacak. Ligde geride kalan 25 haftada 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 66 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.
Sarı-lacivertli takım ise 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgiyle 29 puan elde etti. Başkent temsilcisi, 26. hafta öncesinde 11. sırada yer aldı. İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.
ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ankaragücü-Galatasaray maçı saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Eryaman Stadı'ndaki müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
SON 9 MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, yaptığı son 9 resmi maçı galip tamamladı. Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 9 resmi maçı da kazandı. "Cimbom" üst üste 6 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 UEFA Avrupa Ligi maçını kayıpsız atlattı.
LİGDE 13 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 13 müsabakada mağlup olmadı. Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 11 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, ayrıca ligde son 6 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera
Barış Alper Yılmaz
Nelsson
Davinson Sanchez
Köhn
Torreira
Kerem Demirbay
Kerem Aktürkoğlu
Mertens