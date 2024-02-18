Alanyaspor - Adana Demirspor: 3-3 STAT:Alanya Oba HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Ali Tuna ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Fatih Aksoy (Dk. 87 Yusuf Özdemir), Aliti, Balkovec, Richard, Novais, Oğuz Aydın, Sisto (Dk. 68 Hwang) (Dk. 73 Hassan), Augusto (Dk. 87 Furkan Bayır), Eduardo (Dk. 68 Efecan Karaca) ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliyev (Dk. 46 Vedat Karakuş) - Atal, Semih Güler, Gravillon, Mohammadi (Dk. 84 Nani), Maestro (Dk. 84 Rodriguez), Michut (Dk. 60 Yusuf Erdoğan), Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Mendoza, Balotelli (Dk. 62 Yusuf Barasi) GOLLER: Dk. 20 Balkovec, Dk. 33 Oğuz Aydın, Dk. 76 Hadergjonaj (Alanyaspor), Dk. 67 (P) Emre Akbaba, Dk. 69 ve Dk. 90+7 Yusuf Sarı (Adana Demirspor) SARI KARTLAR: Sisto, Novais, Aliti, Balkovec (Alanyaspor), Vedat Karakuş (Adana Demirspor) Süper Lig'in 26'ıncı haftasında Alanyaspor, sahasında Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. 3'üncü dakikada Adana Demirspor'un Emre Akbaba'nın düşürülmesi sonucu ceza sahası önünde kazandığı serbest vuruşta Balotelli'nin vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran son anda kornere tokatladı. 8'inci dakikada Adana Demirspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Mohammadi'nin yerden ceza sahası dışına gönderdiği pasta Balotelli'nin şutu direğin yanından az farkla dışarı çıktı. 18'inci dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Oğuz Aydın'ın pasıyla topla buluşan Eduardo'nun şutunu Magomedaliyev kornere çeldi. 20'nci dakikada Alanyaspor öne geçti. Eduardo'nun ceza sahası önünde düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşta Balkovec fileleri havalandırdı: 1-0. 33'üncü dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Adana Demirspor kalecisi Magomedaliyev'in uzaklaştırmak istediği topu alan Oğuz Aydın, ceza sahası dışının sağ çaprazından yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Alanyaspor üstünlüğüyle sonuçlandı. 57'nci dakikada Adana Demirspor'un sağ kanat atağında Yusuf Sarı'nın ortasında kaleye yönelen top, az farkla direğin dibinden dışarı çıktı. 66'ncı dakikada Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Atal'ın ceza sahasına gönderdiği ortada top Alanyaspor'dan Aliti'nin eline değdi. Yapılan incelemenin ardından hakem Bahattin Şimşek VAR'a pozisyonu izlemesi için çağırıldı. Pozisyonu inceleyen Şimşek, penaltı noktasını gösterdi. 67'nci dakikada penaltı vuruşunu kullanan Emre Akbaba topu ağlara gönderdi: 2-1. 69'uncu dakikada Adana Demirspor eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen atakta Yusuf Sarı'nın rakiplerini çalımladıktan sonra vurduğu şutta top fileleri havalandırdı: 2-2. 76'ncı dakikada Alanyaspor tekrar öne geçti. Efecan Karaca'nın kaleci Vedat Karakuş tarafından düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı vuruşunda Novais'in kullandığı vuruşu kaleci Vedat Karakuş kurtardı. Dönen topu iyi takip eden Hadergjonaj'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-2. 86'ıncı dakikada merkezden gelişen Adana Demirspor atağında Yusuf Sarı'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu güçlükle dışarı çeldi. 90+7'nci dakikada Adana Demirspor'dan Nani'nin kullandığı serbest vuruşta barajdan dönen topu önünde bularak kaleye vuran Yusuf Sarı'nın vuruşunda top Aliti'ye çarparak yön değiştirdi ve ağlarla buluştu: 3-3. Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.02.2024 - 15:44 Güncelleme: 18.02.2024 - 15:45 facebook

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