Antalya'da su baskını yaşanan evde mahsur kalan köpekler kurtarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde su baskını yaşanan evde mahsur kalan köpekler ekipler tarafından kurtarıldı.



Kayaburnu Mahallesi'nde portakal bahçesinin ortasında bulunan bir evde su baskını yaşandı.



Bu sırada evde köpeklerin bulunduğunu gören vatandaşlar, çevredeki bir iş makinası sahibinden yardım istedi.



İş makinası ile yaklaşılan evden alınan köpekler güvenli alana taşındı.



Köpeklere yiyecek veren Selman Sarı, kurtarma çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti.



