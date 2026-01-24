Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 14:31 Güncelleme: 24.01.2026 - 14:31
        Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı. Duran top çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma, saat 17.00'da başlayacak.

