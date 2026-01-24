Antalya'da kanala düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Antalya'da tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti. Aksu ilçesi Boztepe Mahallesi'nde serada işçi olarak çalışan Suriyeli ailenin 3 yaşındaki çocukları Berra Berhu, kardeşleriyle oynadığı sırada yağmur suyunun tahliye edildiği kanala düştü. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık araması sonucu kız çocuğu, menfez içerisinde bulundu. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.