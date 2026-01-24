Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Antalya'da yağış hayatı olumsuz etkiliyor

        Antalya kent merkezi ve ilçelerinde sağanak nedeniyle sokak, cadde ve seralarda su baskınları oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 12:35 Güncelleme: 24.01.2026 - 12:35
        GÜNCELLEME - Antalya'da yağış hayatı olumsuz etkiliyor
        Antalya kent merkezi ve ilçelerinde sağanak nedeniyle sokak, cadde ve seralarda su baskınları oluştu.

        Kentte gece saatlerinde başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırarak sağanağa dönüştü.

        Yağış nedeniyle Kepez ve Konyaaltı ilçelerindeki bazı evleri su bastı. Kent merkezindeki bazı sokak, cadde ve bulvarlarda su baskınları oluştu.

        Su baskınları nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri, zaman zaman zor anlar yaşadı. Emniyet ve belediye ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

        - "Seralar ve buğday tarlaları sular altında kaldı"

        Aksu ilçesinde bazı sera ve portakal bahçelerinde de su baskınları yaşandı. Çiftçiler, seralarına giderek suları tahliye etmeye çalıştı.

        Karaçalı Mahallesi'nde domates üreticiliği yapan Mustafa Kara, gece başlayan yağmurun aralıksız bir şekilde sürdüğünü belirtti.

        Serasını tamamen su bastığını dile getiren Kara, "Çevremizdeki seralar ve buğday tarlaları sular altında kaldı. Domatesi hiç hasat etmemiştik. Emeklerimiz boşa gitti." dedi.

        - Kemer'de belediye ekipleri çalışma yapıyor

        Kemer ilçesinde de sağanak nedeniyle çok sayıda cadde ve sokakta su baskınları oluştu. Belediye ekipleri suları tahliye ederken derelerin taşmaması için iş makineleriyle çalışma yaptı.

        Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla tüm ekipleriyle sahada çalışma yaptıklarını kaydetti.

        - Kumluca'da evleri zarar gören vatandaşlar otelde misafir ediliyor

        Sağanağın aralıklarla etkisini sürdürdüğü Kumluca'da da çok sayıda sera ve portakal bahçesinde su baskını oluştu. Ekipler bir yandan suları tahliye çalışması yürütürken bir yandan da hasar tespit çalışması yapıyor.

        Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, ilçede hasar tespit çalışmalarının başladığını belirtti.

        Gece boyunca AFAD başta olmak üzere belediye ve DSİ ekiplerinin iş makineleriyle teyakkuzda olduğunu ifade eden Güneş, "Bölgemiz bu sabah düne göre biraz daha iyi durumda. Ekiplerimizin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. AK Parti Antalya Milletvekilimiz Atay Uslu, DSİ Genel Müdür Yardımcımız ile su baskınlarının yaşandığı bölgelerde vatandaşlarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunduk, ekiplerin çalışmalarını inceledik." diye konuştu.

        Su baskınında evleri zarar gören vatandaşları Uygulama Oteli'nde misafir ettiklerini dile getiren Güneş, ayrıca vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla da yardım yapıldığını bildirdi.

        Serik ilçesinde ise Köprüçay ırmağının taşması sonucu çevresindeki tarım alanlarında su baskınları yaşandı.

        DSİ ekipleri taşkını önlemek ve suyu tahliye etmek amacıyla bölgede çalışma yürütüyor.

