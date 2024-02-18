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        Haberler Dünya Rus muhalif Navalny cezaevinde öldü! Rusya'da anma törenlerinde yüzlerce kişi gözaltına alındı

        Rus muhalif Navalny cezaevinde öldü! Rusya'da anma törenlerinde yüzlerce kişi gözaltına alındı

        Rus muhalif Aleksey Navalny'in 16 Şubat günü cezaevinde öldüğünün duyurulmasının ardından başta Rusya olmak üzere dünyanın pek çok yerinde anma etkinlikleri gerçekleşti. Rusya'nın 32 şehrinde gerçekleşen anma törenlerinde 400'den fazla kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 18.02.2024 - 10:00 Güncelleme: 18.02.2024 - 10:00
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        16 Şubat günü cezaevinde bulunan Rus muhalif Aleksey Navalny'nin hayatını kaybettiğinin açıklanmasıyla Rusya'da ve dünyanın pek çok yerinde Navalny destekçileri bir araya geldi.

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        Rusya'nın 32 farklı şehrinde bir araya gelen insanlar, Navalny için anıt önüne çiçek bıraktı ve mum yaktı.

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        İnsan hakları grubu OVD-Info'ya göre, Rusya düzenlenen anma etkinliklerinde 400'den kişi gözaltına alındı.

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        OVD-Info, en fazla gözaltının St. Petersburg'da yaşandığını bildirdi.

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        Bu, Eylül 2022'den bu yana Rusya'da "kısmi seferberliğe" karşı düzenlenen gösterilerin ardından en fazla gözaltı yaşanan olay oldu.

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        NAVALNY'NİN GÖZALTINA ALINIŞI

        Rus muhalif Navalny, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

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        Rusya Federal Cezaevi Servisi'nin talebi üzerine 2 Şubat 2021’de Moskova Şehir Mahkemesi'nde Navalny aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, Navalny'in geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

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        Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalny'i aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

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        Navalny, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti.

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        Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN), 16 Şubat günü muhalif Navalny'in mahkum olarak bulunduğu cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #Aleksey Navalny
        #rusya

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