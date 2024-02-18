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        Kanser tedavisi gören futbolcu hayatını kaybetti

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'un 29 yaşındaki futbolcusu Mümin Talip Pazarlı, kan kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Serik Belediyespor'un 2023-24 futbol sezonu devre arasında Ankara Demirspor'dan transfer ettiği stoper oyuncusu Mümin Talip Pazarlı, 3 hafta önce Antalya'da rahatsızlandı. Bunun üzerine Serik'teki özel hastaneye götürülen Pazarlı'ya kan kanseri teşhisi konuldu. İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanan Mümin Talip Pazarlı, bugün sabah yaşamını yitirdi. Pazarlı'nın cenazesinin defni için ailesinin kararının beklendiği öğrenildi. Serik Belediyespor Başkanı İbrahim Şahin, "Futbolcumuzu ocak ayının ilk haftasında Ankara Demirspor'dan transfer etmiştik. 3 hafta önce kendisine kan kanseri teşhisi konuldu. Tedavisine İstanbul'da devam ediyordu. Bu sabah kendisini kaybettik. Camia olarak çok üzgünüz. Kendisi dürüst ve karakterli bir futbolcuydu. Tüm futbol camiasının başı sağ olsun" dedi. TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da resmi internet sitesi üzerinden Mümin Talip Pazarlı için başsağlığı mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada, "TFF 2. Lig'de yer alan Serik Belediyespor Kulübü'nün oyuncusu Mümin Talip Pazarlı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mümin Talip Pazarlı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, başta Serik Belediyespor Kulübü olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 12:22 Güncelleme: 18.02.2024 - 12:25
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        Kanser tedavisi gören futbolcu hayatını kaybetti
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'un 29 yaşındaki futbolcusu Mümin Talip Pazarlı, kan kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Serik Belediyespor'un 2023-24 futbol sezonu devre arasında Ankara Demirspor'dan transfer ettiği stoper oyuncusu Mümin Talip Pazarlı, 3 hafta önce Antalya'da rahatsızlandı. Bunun üzerine Serik'teki özel hastaneye götürülen Pazarlı'ya kan kanseri teşhisi konuldu. İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanan Mümin Talip Pazarlı, bugün sabah yaşamını yitirdi. Pazarlı'nın cenazesinin defni için ailesinin kararının beklendiği öğrenildi. Serik Belediyespor Başkanı İbrahim Şahin, "Futbolcumuzu ocak ayının ilk haftasında Ankara Demirspor'dan transfer etmiştik. 3 hafta önce kendisine kan kanseri teşhisi konuldu. Tedavisine İstanbul'da devam ediyordu. Bu sabah kendisini kaybettik. Camia olarak çok üzgünüz. Kendisi dürüst ve karakterli bir futbolcuydu. Tüm futbol camiasının başı sağ olsun" dedi. TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da resmi internet sitesi üzerinden Mümin Talip Pazarlı için başsağlığı mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada, "TFF 2. Lig'de yer alan Serik Belediyespor Kulübü'nün oyuncusu Mümin Talip Pazarlı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mümin Talip Pazarlı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, başta Serik Belediyespor Kulübü olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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