Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Sağlık turizmi davalarında Türkiye'nin ilk bilirkişisi

        TÜRSABSağlık Turizmi İhtisas Başkanı İlknur Fidan, saç ekimi, diş tedavisi, estetik gibi sağlık turizmi alanında oluşan davalara ilişkin Adalet Bakanlığı'nca atanan Türkiye'nin ilk bilirkişisi oldu. Çok sayıda sağlık kuruluşu ve acentenin Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi ile hizmet verdiği sağlık turizmi alanında, bazı durumlar turistlerin şikayeti ile davalık olabiliyor. Adalet Bakanlığı, dava sayısının giderek arttığı ve bilirkişisi olmayan bu alanda ilk görevlendirmesini gerçekleştirdi. TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu yönetim kurulu üyesi ve Sağlık Turizmi İhtisas Başkanı İlknur Fidan, sağlık turizmi alanındaki davalar için bilirkişi olarak tayin edildi. Daha önce sağlık turizmi alanında resmi atanan bilirkişi olmadığını belirten İlknur Fidan, Adalet Bakanlığı'nın yurt dışından gelerek sağlık hizmeti almış fakat mahkemeye intikal etmiş davalar için ilk bilirkişi olarak kendisini atadığını söyledi. Bu atamanın ardından ilk dosyasının da Antalya 10'uncu Asliye Mahkemesi'nde diş tedavisine yönelik bir davayla alakalı kendisine verildiğini belirten Fidan, dosyayı inceledikten sonra bilirkişi olarak raporunu mahkemeye sunacağını kaydetti. 'HERHANGİ BİR SIKINTIDA ACENTE SORUMLU' Fidan, Türkiye'de son yıllarda sağlık turizmi alanında ciddi gelişme yaşandığını, buna bağlı diş tedavisinden saç ekimine, organ naklinden estetiğe çok sayıda turistin bu amaçla başta Antalya ve İstanbul'a geldiğini söyledi. Sağlık turizmi için yurt dışından gelenlerin mağduriyetiyle alakalı hastane ve kliniklerde yaşananların bu alanda faaliyet gösteren acenteler için de çok önemli olduğunu söyleyen Fidan, "Acenteler, onları Türkiye'ye getiren aracı kuruluşlar. Sağlık Bakanlığı'ndan akredite olmuş aracı kurumlar çok önemli. Bu davaların da çok hızlı sonuçlandırılması gerekiyor. Türkiye'ye ağırlıklı olarak saç ekimi, diş tedavisi, organ nakli, onkoloji ve estetik alanlarında yurt dışından hastalar geliyor. Acenteler bu hastaları getiriyor, havalimanından alıp, hastaneye götürüyor, doktorla bir araya getiriyor. Herhangi bir sıkıntıda acente sorumlu. Zaten akredite olmuş acente olarak Sağlık Bakanlığı'na da bu konuda bilgi veriyoruz. Ama bilirkişilik olmadığı için ilerleyemiyorsun. Dava açılsa da sonuçlandırılamıyordu" diye konuştu. REKABET-VAAT DENGESİ Bu alanda talep artışına bağlı dava sayısının da arttığından bahseden Fidan, "Örneğin diş kliniği, standarda uygun iş yapmak zorunda. Yurt dışındaki hasta geldiği zaman söz verilen kalitede işin yapılması gerekiyor. Antalya'da çok fazla diş kliniği olduğu için para kazanma ve rekabetin de yüksek olmasından verilen vaatler tutulmayabiliyor. Diğer tarafta sağlık turizminin Antalya turizmine çok ciddi katkısı var. Bu alanda tedaviye gelenler, her şey dahil otellerde değil; şehir merkezindeki butik otellerde konaklatılıyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 10:11 Güncelleme: 18.02.2024 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık turizmi davalarında Türkiye'nin ilk bilirkişisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRSABSağlık Turizmi İhtisas Başkanı İlknur Fidan, saç ekimi, diş tedavisi, estetik gibi sağlık turizmi alanında oluşan davalara ilişkin Adalet Bakanlığı'nca atanan Türkiye'nin ilk bilirkişisi oldu. Çok sayıda sağlık kuruluşu ve acentenin Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi ile hizmet verdiği sağlık turizmi alanında, bazı durumlar turistlerin şikayeti ile davalık olabiliyor. Adalet Bakanlığı, dava sayısının giderek arttığı ve bilirkişisi olmayan bu alanda ilk görevlendirmesini gerçekleştirdi. TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu yönetim kurulu üyesi ve Sağlık Turizmi İhtisas Başkanı İlknur Fidan, sağlık turizmi alanındaki davalar için bilirkişi olarak tayin edildi. Daha önce sağlık turizmi alanında resmi atanan bilirkişi olmadığını belirten İlknur Fidan, Adalet Bakanlığı'nın yurt dışından gelerek sağlık hizmeti almış fakat mahkemeye intikal etmiş davalar için ilk bilirkişi olarak kendisini atadığını söyledi. Bu atamanın ardından ilk dosyasının da Antalya 10'uncu Asliye Mahkemesi'nde diş tedavisine yönelik bir davayla alakalı kendisine verildiğini belirten Fidan, dosyayı inceledikten sonra bilirkişi olarak raporunu mahkemeye sunacağını kaydetti. 'HERHANGİ BİR SIKINTIDA ACENTE SORUMLU' Fidan, Türkiye'de son yıllarda sağlık turizmi alanında ciddi gelişme yaşandığını, buna bağlı diş tedavisinden saç ekimine, organ naklinden estetiğe çok sayıda turistin bu amaçla başta Antalya ve İstanbul'a geldiğini söyledi. Sağlık turizmi için yurt dışından gelenlerin mağduriyetiyle alakalı hastane ve kliniklerde yaşananların bu alanda faaliyet gösteren acenteler için de çok önemli olduğunu söyleyen Fidan, "Acenteler, onları Türkiye'ye getiren aracı kuruluşlar. Sağlık Bakanlığı'ndan akredite olmuş aracı kurumlar çok önemli. Bu davaların da çok hızlı sonuçlandırılması gerekiyor. Türkiye'ye ağırlıklı olarak saç ekimi, diş tedavisi, organ nakli, onkoloji ve estetik alanlarında yurt dışından hastalar geliyor. Acenteler bu hastaları getiriyor, havalimanından alıp, hastaneye götürüyor, doktorla bir araya getiriyor. Herhangi bir sıkıntıda acente sorumlu. Zaten akredite olmuş acente olarak Sağlık Bakanlığı'na da bu konuda bilgi veriyoruz. Ama bilirkişilik olmadığı için ilerleyemiyorsun. Dava açılsa da sonuçlandırılamıyordu" diye konuştu. REKABET-VAAT DENGESİ Bu alanda talep artışına bağlı dava sayısının da arttığından bahseden Fidan, "Örneğin diş kliniği, standarda uygun iş yapmak zorunda. Yurt dışındaki hasta geldiği zaman söz verilen kalitede işin yapılması gerekiyor. Antalya'da çok fazla diş kliniği olduğu için para kazanma ve rekabetin de yüksek olmasından verilen vaatler tutulmayabiliyor. Diğer tarafta sağlık turizminin Antalya turizmine çok ciddi katkısı var. Bu alanda tedaviye gelenler, her şey dahil otellerde değil; şehir merkezindeki butik otellerde konaklatılıyor" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İliç'te bilirkişi raporu! Çatlak fotoğrafları ortaya çıktı
        İliç'te bilirkişi raporu! Çatlak fotoğrafları ortaya çıktı
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        Kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in suç örgütüne operasyon
        Kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in suç örgütüne operasyon
        Navalny'i anma töreninde yüzlerce kişi gözaltına alındı
        Navalny'i anma töreninde yüzlerce kişi gözaltına alındı
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        Bitlis'te 'tefeci' operasyonu
        Bitlis'te 'tefeci' operasyonu
        Rize'de geri dönüş!
        Rize'de geri dönüş!
        Bodrum'da arızalanan feribot kurtarıldı
        Bodrum'da arızalanan feribot kurtarıldı
        Netanyahu gözünü kararttı
        Netanyahu gözünü kararttı
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "Delikanlı gibi, erkek gibi oynadık!"
        "Delikanlı gibi, erkek gibi oynadık!"
        Atatürk'e vize verdi
        Atatürk'e vize verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürültü çocuklarda duyma kaybına yol açıyor
        Gürültü çocuklarda duyma kaybına yol açıyor
        İsmail Kartal şov!
        İsmail Kartal şov!
        Eski eşi tarafından silahla vuruldu
        Eski eşi tarafından silahla vuruldu
        Galatasaray'dan tüm oyunculara mektup
        Galatasaray'dan tüm oyunculara mektup
        Karabük'teki kazalarda 1 ölü 4 yaralı
        Karabük'teki kazalarda 1 ölü 4 yaralı
        "Arda Güler savaşmak zorunda"
        "Arda Güler savaşmak zorunda"
        Akademisyenlerden Erzincan'daki maden göçüğü hakkında rapor
        Akademisyenlerden Erzincan'daki maden göçüğü hakkında rapor

        Benzer Haberler

        Bakan Ersoy, turizm vizyonunu açıkladı
        Bakan Ersoy, turizm vizyonunu açıkladı
        Antalyaspor Başkan Vekili Yeşil: VAR denen bir şey var, var mı yok mu belli...
        Antalyaspor Başkan Vekili Yeşil: VAR denen bir şey var, var mı yok mu belli...
        Türk savunma sanayi, yurt dışına 10,2 milyar dolarlık sözleşme imzaladı (2)
        Türk savunma sanayi, yurt dışına 10,2 milyar dolarlık sözleşme imzaladı (2)
        Antalyaspor - İstanbulspor maçının ardından
        Antalyaspor - İstanbulspor maçının ardından
        Antalyaspor - İstanbulspor: 2-2
        Antalyaspor - İstanbulspor: 2-2
        Türk savunma sanayi, yurt dışına 10,2 milyar dolarlık sözleşme imzaladı
        Türk savunma sanayi, yurt dışına 10,2 milyar dolarlık sözleşme imzaladı