Sağlık turizmi davalarında Türkiye'nin ilk bilirkişisi TÜRSABSağlık Turizmi İhtisas Başkanı İlknur Fidan, saç ekimi, diş tedavisi, estetik gibi sağlık turizmi alanında oluşan davalara ilişkin Adalet Bakanlığı'nca atanan Türkiye'nin ilk bilirkişisi oldu. Çok sayıda sağlık kuruluşu ve acentenin Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi ile hizmet verdiği sağlık turizmi alanında, bazı durumlar turistlerin şikayeti ile davalık olabiliyor. Adalet Bakanlığı, dava sayısının giderek arttığı ve bilirkişisi olmayan bu alanda ilk görevlendirmesini gerçekleştirdi. TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu yönetim kurulu üyesi ve Sağlık Turizmi İhtisas Başkanı İlknur Fidan, sağlık turizmi alanındaki davalar için bilirkişi olarak tayin edildi. Daha önce sağlık turizmi alanında resmi atanan bilirkişi olmadığını belirten İlknur Fidan, Adalet Bakanlığı'nın yurt dışından gelerek sağlık hizmeti almış fakat mahkemeye intikal etmiş davalar için ilk bilirkişi olarak kendisini atadığını söyledi. Bu atamanın ardından ilk dosyasının da Antalya 10'uncu Asliye Mahkemesi'nde diş tedavisine yönelik bir davayla alakalı kendisine verildiğini belirten Fidan, dosyayı inceledikten sonra bilirkişi olarak raporunu mahkemeye sunacağını kaydetti. 'HERHANGİ BİR SIKINTIDA ACENTE SORUMLU' Fidan, Türkiye'de son yıllarda sağlık turizmi alanında ciddi gelişme yaşandığını, buna bağlı diş tedavisinden saç ekimine, organ naklinden estetiğe çok sayıda turistin bu amaçla başta Antalya ve İstanbul'a geldiğini söyledi. Sağlık turizmi için yurt dışından gelenlerin mağduriyetiyle alakalı hastane ve kliniklerde yaşananların bu alanda faaliyet gösteren acenteler için de çok önemli olduğunu söyleyen Fidan, "Acenteler, onları Türkiye'ye getiren aracı kuruluşlar. Sağlık Bakanlığı'ndan akredite olmuş aracı kurumlar çok önemli. Bu davaların da çok hızlı sonuçlandırılması gerekiyor. Türkiye'ye ağırlıklı olarak saç ekimi, diş tedavisi, organ nakli, onkoloji ve estetik alanlarında yurt dışından hastalar geliyor. Acenteler bu hastaları getiriyor, havalimanından alıp, hastaneye götürüyor, doktorla bir araya getiriyor. Herhangi bir sıkıntıda acente sorumlu. Zaten akredite olmuş acente olarak Sağlık Bakanlığı'na da bu konuda bilgi veriyoruz. Ama bilirkişilik olmadığı için ilerleyemiyorsun. Dava açılsa da sonuçlandırılamıyordu" diye konuştu. REKABET-VAAT DENGESİ Bu alanda talep artışına bağlı dava sayısının da arttığından bahseden Fidan, "Örneğin diş kliniği, standarda uygun iş yapmak zorunda. Yurt dışındaki hasta geldiği zaman söz verilen kalitede işin yapılması gerekiyor. Antalya'da çok fazla diş kliniği olduğu için para kazanma ve rekabetin de yüksek olmasından verilen vaatler tutulmayabiliyor. Diğer tarafta sağlık turizminin Antalya turizmine çok ciddi katkısı var. Bu alanda tedaviye gelenler, her şey dahil otellerde değil; şehir merkezindeki butik otellerde konaklatılıyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.02.2024 - 10:11 Güncelleme: 18.02.2024 - 10:15 facebook

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