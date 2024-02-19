Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kepez ilçesinde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, valizde ve seyahat yastığının içerisine gizlenmiş 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 3 zanlı gözaltına alındı.

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