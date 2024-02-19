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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde 6 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 15:33 Güncelleme: 19.02.2024 - 15:33
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde 6 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Kepez ilçesinde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, valizde ve seyahat yastığının içerisine gizlenmiş 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 3 zanlı gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.İ, R.G. ve K.G. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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