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        2 çocuk annesi öldürüldü; eski eşi gözaltında

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 2 çocuk annesi Banu Uzun (40), evinde tabanca ile vurularak öldürüldü. Uzun'un 2 yıl önce boşandığı E.A., cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Kavaklı Mahallesi'nde 2 çocuk annesi Banu Uzun, 2 sene önce ikinci eşi E.A.'dan ayrılarak bir apartmanın zemin katında yaşamaya başladı. Bugün saat 13.00 sıralarında silah sesinin duyulması üzerine komşuların ihbarı ile bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, 5 yıldızlı bir otelde kat görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Banu Uzun'un hayatını kaybettiğini tespit etti. İncelemede Uzun'un boynundan tek kurşunla vurulduğu belirlendi. Uzun'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri, cinayet şüphelisi E.A.'yı olayda kullandığı tabancayla sokakta yürürken yakaladı. E.A. ile Banu Uzun'un 2 yıl önce boşandığı öğrenildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 16:47 Güncelleme: 19.02.2024 - 16:47
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        2 çocuk annesi öldürüldü; eski eşi gözaltında
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 2 çocuk annesi Banu Uzun (40), evinde tabanca ile vurularak öldürüldü. Uzun'un 2 yıl önce boşandığı E.A., cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Kavaklı Mahallesi'nde 2 çocuk annesi Banu Uzun, 2 sene önce ikinci eşi E.A.'dan ayrılarak bir apartmanın zemin katında yaşamaya başladı. Bugün saat 13.00 sıralarında silah sesinin duyulması üzerine komşuların ihbarı ile bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, 5 yıldızlı bir otelde kat görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Banu Uzun'un hayatını kaybettiğini tespit etti. İncelemede Uzun'un boynundan tek kurşunla vurulduğu belirlendi. Uzun'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri, cinayet şüphelisi E.A.'yı olayda kullandığı tabancayla sokakta yürürken yakaladı. E.A. ile Banu Uzun'un 2 yıl önce boşandığı öğrenildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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