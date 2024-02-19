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        Cumhur İttifakı'nın adayı Tütüncü, Elmalı ilçesini ziyaret etti

        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Elmalı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 16:53 Güncelleme: 19.02.2024 - 16:58
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        Cumhur İttifakı'nın adayı Tütüncü, Elmalı ilçesini ziyaret etti
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        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Elmalı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        İlçede çeşitli temaslarda bulunan Tütüncü, pazar ve çarşı esnafını ziyaret etti, hayırlı ve bol kazanç diledi.

        Vatandaşlarla sohbet eden, istek ve taleplerini dinleyen Tütüncü, Antalya'ya hizmet etmenin coşkusu ve azmiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

        Antalya'nın ve 19 ilçenin, Kepez'de yazılan başarı hikayesine ihtiyacı olduğunu dile getiren Tütüncü, "Antalya'nın, Elmalı'nın bize ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. O yüzden heyecanlıyız, kararlıyız onun için bugün Elmalı'dayız. Elmalı'nın, Antalya'nın beş yılına bakarsak bu yılların kayıp yıllar olduğunu açıkça görürüz. Şimdi kaybolan o yılları Elmalı'ya, Antalya'ya geri vermek ve hizmet etmek için geliyoruz. Büyük bir enerjiyle, heyecanla, coşkuyla çalışmalıyız. Biz çalışacağız, kazanan Elmalı ve Antalya olacak." diye konuştu.

        Tütüncü, görev yaptığı 15 yıl boyunca her zaman vatandaşlara katkı sunacak projelere imza attıklarını, vatandaşın her anında yanında olmaya özen gösterdiklerini vurguladı.

        Belediye başkanlığı makamının vakit tüketme yeri değil millete hizmet makamı olduğunun altını çizen Tütüncü, şunları kaydetti:

        "İstiyoruz ki 31 Mart itibarıyla başlayacak süreç Antalya'nın 19 ilçesinin altın yılı olarak kayıtlara geçsin. Gittiğimiz her ilçedeki heyecan ve coşku 31 Mart zaferinin adeta müjdecisi. Bu heyecan, bu coşku Antalya'nın güzel günlerinin, Elmalı'nın aydınlık yarınlarının işaret fişeğidir. Önümüzdeki 5 yılda Elmalı, hizmetlerle donanmış, Antalya'nın gözbebeği haline gelmiş bir ilçe olacak. Elmalı'nın marka olabilecek her değerinin üzerinde tek tek çalışacağız. Bir taraftan kültür ve medeniyet değerlerimizi gün yüzüne çıkaracağız. Diğer taraftan da kırsala ve tarıma verdiğimiz destekle daha çok üreten, ekonomiye daha çok katkı sağlayan bir Elmalı vaat ediyoruz. 31 Mart'ta ipi göğüsleyen biz olacağız, kazanan Elmalı olacak."

        Tütüncü ayrıca, Cumhur İttifakı'nın Elmalı Belediye Başkan Adayı Durmuş Ali Gökçe'ye de destek istediğini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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