Antalya'da "torunum SMA hastası" diyerek dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

Ekiplerin belirlenen adreste yaptığı çalışmada şüpheli S.B'nin yardım toplamak için kurgu yaptığını tespit etti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, torununun SMA hastası olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

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