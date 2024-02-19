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        Antalya'da "torunum SMA hastası" diyerek dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde, torununun SMA hastası olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 18:20 Güncelleme: 19.02.2024 - 18:20
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        Antalya'da "torunum SMA hastası" diyerek dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde, torununun SMA hastası olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.B'nin, Erenköy Mahallesi Şehit Gökhan Korkut Caddesi'nde açtığı tezgahta torunu Y.Y.B'nin SMA hastası olduğunu söyleyerek yardım topladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerin belirlenen adreste yaptığı çalışmada şüpheli S.B'nin yardım toplamak için kurgu yaptığını tespit etti.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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