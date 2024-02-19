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        GÜNCELLEME - Antalya'da eski karısını öldüren zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, eski karısını silahla öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 19:54 Güncelleme: 19.02.2024 - 19:54
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        GÜNCELLEME - Antalya'da eski karısını öldüren zanlı tutuklandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, eski karısını silahla öldüren zanlı tutuklandı.

        Kavaklı Mahallesi 6029 Sokak'ta bir apartmanın zemin katındaki dairede silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Daireye giren ekipler, silahla vurulan Banu Uzun'un (40) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Uzun'un cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet şüphelisi, Uzun'un eski eşi E.A'yı olayda kullandığı silahla yakaladı.

        Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.A. çıkartıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        Bir otelde kat görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Banu Uzun ile şüpheli E.A'nın 2 yıl önce boşandıkları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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