        Haberleri

        "TGSP Gençlik Liderliği Eğitim Programı" Antalya'da sürüyor

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, "Anadolu, insanlığın son adasıdır. İnsanlık bu coğrafyada kuruldu, bugün de anlamını koruyan coğrafya yine Anadolu coğrafyasıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 21:15 Güncelleme: 03.02.2026 - 21:15
        "TGSP Gençlik Liderliği Eğitim Programı" Antalya'da sürüyor
        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, "Anadolu, insanlığın son adasıdır. İnsanlık bu coğrafyada kuruldu, bugün de anlamını koruyan coğrafya yine Anadolu coğrafyasıdır." dedi.

        Türkiye Gençlik STK'leri Platformu (TGSP) tarafından düzenlenen "Gençlik Liderliği Eğitim Programı" Antalya'nın Aksu ilçesindeki ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde sürüyor.

        Programa katılan Ünal, yaptığı konuşmada, teknolojinin insan yaşamına önemli etkilerinin olduğunu, kendi kuşaklarının kara sabanı da interneti de yapayı zekayı da gördüğünü ifade etti.

        Dünyanın büyük bir anlam krizi içerisinde olduğuna dikkati çeken Ünal, şöyle konuştu:

        "Anlam kavgası, mücadelesi olan bir insana baktığınızda gözlerinde bir ışık görürsünüz. Anadolu, insanlığın son adasıdır. İnsanlık bu coğrafyada kuruldu, bugün de anlamını koruyan coğrafya yine Anadolu coğrafyasıdır. Sosyal medyada 'Epstein belgeleri'ni takip ediyorsunuz. Nasıl bir organize kötülük biçimiyle karşı karşıyayız? Bir insan küçük bir çocuğa bunu nasıl yapar? Nasıl içinde bir kötülük taşıyor ki bu kadar vahşileşebiliyor? İnsan anlamını, kutsalını kaybettiğinde, uğruna yaşayacağı bir kutsal, değer, mücadele edeceği bir anlam kalmadığında vahşileşiyor. Bizi insan yapan, yapılabilir olan şeyleri yapmama iradesidir."

        Dünyanın hızla globalden yerelleşmeye döndüğüne işaret eden Ünal, "Yerelleşmede en kritik husus aidiyetler olacak. Algoritmik düzen en çok aidiyetlerimize saldırıyor. En fazla milliyetimize, cinsiyetimize, inançlarımıza, değerlerimize saldırıyor. O yüzden bugün her zamankinden daha çok nereye ait olduğumuz kritik bir öneme sahip. Batı'nın emperyalist sömürgeci aklı, insanın varlığını, aidiyetini sömürüyor. İnsan artık tüketici değil bir ürüne dönüştü. Algoritmik düzen için bir ürüne dönüştü." dedi.

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Hasan Davulcu da TGSP'nin gençleri geleceğe hazırladığını söyledi.

        Dijital çağın iyi ve kötü yanları olduğunu, bazen bir tıkla dünyaya iyilik yayıldığı gibi aynı şekilde kötülüğün de yayılabildiğini belirten Davulcu, bu durumun tamamen insanın elinde olduğunu dile getirdi.

        Türkiye'nin farklı illerinden 300 genç ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan eğitmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen kamp, 7 Şubat'ta sona erecek.

        Programda, katılımcıların, gençlik çalışmalarını daha etkili hale getirmek amacıyla liderlik teknikleri alanlarında eğitim almaları, gençlerle daha güçlü iletişim kurma, bireysel potansiyelleri ortaya çıkarma ve sürdürülebilir gelişim süreçleri tasarlama becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

