        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Alanyaspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 20:23 Güncelleme: 03.02.2026 - 20:23
        Alanyaspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda yarın deplasmanda Boluspor ile oynayacağı üçüncü hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Boluspor Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman, ısınmayla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman taktik çalışmayla tamamlandı.

        Bolu Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma, saat 13.00'da başlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

