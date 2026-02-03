Antalya'da "Medya Etiği ve Sorumlu Gazetecilik" kampı düzenlenecek

Antalya'da "Medya Etiği ve Sorumlu Gazetecilik" temalı kamp programı gerçekleştirilecek.



Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi işbirliğinde gençleri medya okuryazarlığı, etik habercilik ve dezenformasyonla mücadele konularında bilinçlendirmek amacıyla yapılacak program, 13-17 Şubat'ta Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda düzenlenecek.



Alanında uzman gazeteciler ve akademisyenlerin oturumlara katılarak çeşitli sunumlar yapacağı kamp, 5 gün sürecek.





Program kapsamında, haber üretim süreçlerinde etik sorumluluk, kriz dönemlerinde doğru iletişim, dijital mecralarda içerik üretirken dikkat edilmesi gereken ilkeler ve yeni medya ortamında ortaya çıkan etik sorunlar konuşulacak.



Dezenformasyona karşı farkındalık oluşturmayı hedefleyen projede, yanlış bilginin bireyler ve toplum üzerindeki etkileri, manipülasyon yöntemleri ve doğru bilginin korunmasının önemi somut örnekler üzerinden işlenecek.



Kız öğrenciler için planlanan yeni dönem kampına 18–29 yaş arası gençler, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden başvurabilecek.

