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        TEI, 2024'te ihracatını 100 milyon dolar artırmayı hedefliyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, bu yıl ihracatlarını 100 milyon dolar artırarak 445 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 11:03 Güncelleme: 20.02.2024 - 11:03
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        TEI, 2024'te ihracatını 100 milyon dolar artırmayı hedefliyor
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        SÜLEYMAN ELÇİN - TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, bu yıl ihracatlarını 100 milyon dolar artırarak 445 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

        Akşit, Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda AA muhabirine, geliştirdikleri havacılık motoru TEI-PD170'in ilk satışını geçen yıl yaptıklarını söyledi.

        Bu yılın başında ilk teslimatı gerçekleştirdiklerini belirten Akşit, bu motorun ikinci satışı için sözleşme imzaladıklarını ve 2024'te birden çok teslimatın yapılacağını ifade etti.

        Akşit, "10 yıl önce Türkiye kendi helikopter motorunu yapacak." deselerdi kimsenin inanmayacağını dile getirdi.

        Türkiye'nin ihtiyacı olan hangi tip olursa olsun İHA motorlarının hepsini geliştirip üretebilecek teknolojiye sahip olduklarına dikkati çeken Akşit, "Rakiplerine göre yüksek teknoloji ile İHA motorlarını üretiyoruz. Sıfırdan yeni başlayınca daha esnek davranıp son teknolojiyi kullanıyoruz. Dünyada rakiplerimiz var ama bizim motorumuz gerçekten çok güçlü ve hepsinden daha iyi. O yüzden yurt dışından yeni bir motor olmasına rağmen tercih ediliyor." dedi.

        Yurt içinde de Baykar'ın PD170 motorunu kullanmaya başladığının, Aksungur'un da bir süredir bu motorla uçtuğunun altını çizen Akşit, "Aksungur bizim motorumuzla seri imalata girmek üzere. Bu yıl içinde envantere de alınarak ordumuzun kullanımına bizim motorumuzla girecek." diye konuştu.

        Yüksek teknoloji ürünlerinin yurt dışında da ilgiyle karşılaştığını belirten Akşit, şöyle konuştu:

        "2023'te 345 milyon dolar ihracat yaptık. 2024'te bunu 100 milyon dolar artırarak 445 milyon dolara çıkmak istiyoruz. Bu rakamların içinde bu yıl teslimine başladığımız motorlar da olacak. Bu gurur verici. Yüksek teknolojiye sahip ülkelere bunu satıyoruz. Kapıyı açtık. İhracatımız dünyaya sattığımız uçak motoru parçalarından ibaretti. Gerçek anlamda motor satmamıştık. İlk defa kendi milli, özgün motorumuzu da artık ihracat hedeflerimize koyuyoruz."

        - "Uçak motorumuz bitmeye yakın"

        Helikopter motorunda da seri imalata hazırlandıklarını anlatan Akşit, "Bir tek uçak motorları kaldı. TEI-TF6000/TEI-TF10000 ailesinin ilk motor karkasını İzmir'deki TEKNOFEST'e getirmiştik. Oradaki versiyondan şu an çok daha ileri seviyedeyiz. Uçak motorumuz bitmeye yakın. Savunma Sanayii Başkanlığımız gerekli duyuruyu yapacaktır. Yakın zamanda çalıştıracağız." ifadelerini kullandı.

        Akşit, araştırma ve geliştirme çalışmalarına büyük önem verdiklerine işaret ederek, motor tasarlamanın yetmediğini, yüksek teknoloji içeren alt sistemlerin parçalarını da geliştirmek zorunda olduklarını kaydetti.

        Bunları da başarıyla yaptıklarını dile getiren Akşit, Türkiye'de ilk defa tek kristal türbin kanadı ürettiklerini, yurt dışından alınan numunelerle yapılan kıyaslamada, yüksek sıcaklık mukavemet testlerinde kendi ürettikleri malzemenin daha iyi dayanım gösterdiğini vurguladı.

        Akşit, yeni projeler yürüttüklerini, TEI-PD180-ST motorunun teslimatını bu yıl yapacaklarını ve TEI-PD225 motoru üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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