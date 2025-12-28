Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Gardiyan antrenör, 17 yılda dart milli takımına teknik direktör oldu

        SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya'da infaz koruma memuru olarak görev yapan Erdoğan Kaş, hükümlülerle başlayıp spor lisesinde sporcu yetiştirmeyle devam eden dart antrenörlüğünde milli takım teknik direktörlüğüne ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 11:01 Güncelleme: 28.12.2025 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gardiyan antrenör, 17 yılda dart milli takımına teknik direktör oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya'da infaz koruma memuru olarak görev yapan Erdoğan Kaş, hükümlülerle başlayıp spor lisesinde sporcu yetiştirmeyle devam eden dart antrenörlüğünde milli takım teknik direktörlüğüne ulaştı.

        Adalet Bakanlığına bağlı olarak 2004 yılında Antalya'da ceza infaz memuru olarak çalışmaya başlayan Erdoğan Kaş, 2008 yılında hükümlülerin boş zamanlarını değerlendirme amaçlı bir proje kapsamında dart antrenörlüğü eğitimi aldı.

        Eğitimin ardından ilk olarak E Tipi Kapalı Cezaevi'nde mahkumlara, daha sonra da Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde hükümlülere dart eğitimi veren Kaş, antrenörlük eğitimini de sürdürdü.

        Birçok eğitim ve çalışmaya katılarak kademelerini yükselten Kaş, 17 yılda Türkiye'nin ilk dart teknik direktörü olarak dart milli takımında görev almaya başladı.

        - "Sadece hükümlülerin boş zamanlarını değerlendiriyordum"

        Erdoğan Kaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2008 yılında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri'nde görev yaparken hükümlülerin boş zamanlarını değerlendirme amaçlı bir projeye katıldığını söyledi.

        Proje kapsamında aldığı eğitimle birinci kademe dart antrenörü olduğunu ifade eden Kaş, ilk yıllarda kapalı cezaevindeki hükümlülere dart dersleri verdiğini kaydetti.

        Kaş, 2012 yılında Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne geçtikten sonra buradaki hükümlülere eğitimler verdiğini belirterek, onlarla Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun düzenlediği yarışmalara katıldıklarını ifade etti.

        Hükümlülerle yaptığı başarılı çalışmaların ardından 2016 yılında Antalya Spor Lisesi'nde dart takımı kurduğunu ve yaklaşık 10 yıldır da burada milli sporcu yetiştirdiğini belirten Kaş, şöyle konuştu:

        "İlk başlarda sadece hükümlülerin boş zamanlarını değerlendiriyordum. Büyük hedeflerim yoktu. Büyük hedeflerim Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne geçtikten sonra başladı. Burada yaptığımız kursların ardından hükümlülerle yarışmalara katmaya başladık. Orada derecelerin nasıl alındığını, milli takıma nasıl gidildiğini tek tek öğrendim. 10 yıl önce geldiğimde spor lisesi ve Antalya'da dart hala yüzünü göstermemişti. Dart çok bilinen bir spor değildi. İlk geldiğimde de okulun koridorunda eğitimlere başladık. Başarılarla beraber okul müdürümüz büyük salonu bize uygun gördü. Burada çok huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. İlk iki yıl hiç kupa kazanamadık. Bir madalya kazanamadık. Ama iki yıl sonra İsa Furkan Coş'la ilk madalyamızı kazandık. Ondan sonra da hepsi çok hızlı gelişti."

        - "Türkiye'nin tek dart teknik direktörü olarak görev yapmaktayım"

        Erdoğan Kaş, Antalya Spor Lisesi'ndeki görevine başlarken birinci kademe dart antrenörü olduğunu, burada kendisini daha da geliştirmesi gerektiğini anladığını söyledi.

        Bütün kademe sınavlarını geçtiğini dile getiren Kaş, "Şu anda Türkiye'nin tek dart teknik direktörü olarak görev yapmaktayım. Federasyon başkanımız uygun gördüğü zamanlarda da milli takım teknik direktörü olarak görev almaktayım." dedi.

        Kaş, milli takım teknik direktörü olarak 2023 yılında İspanya'da düzenlenen Elektronik Dart Şampiyonası'na, 2025 yılında da Güney Kore'ye gittiğini hatırlatarak, "Öncelikle milli takımın değişmez hocalarından biri olmak istiyorum. O pozisyonda federasyonumuzun uygun gördükçe daha çok görev almak istiyorum ki yurt dışı tecrübelerim artsın. Ülke içindeki tecrübelerimin yeterince olduğuna inanıyorum. Federasyon başkanımız ve federasyon yetkilileri bana görev verdiği sürece milli takımda ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim." ifadelerini kullandı.

        Gençliğinde hep öğretmen olmak istediğini belirten Kaş, spor lisesinde içinde kalan öğretmenlik sevgisini antrenör olarak doldurduğunu dile getirdi.

        Erdoğan Kaş, gençlerle çalışmayı çok sevdiğini, onlara bazen bağırdığını bazen sarıldığı bazen de onlarla oturup dertleştiğini kaydetti.

        Teknik direktör olmasındaki en büyük etkenlerden birinin de gençlere bu işte çalışarak başarılı olabileceklerini göstermek olduğunu belirten Kaş, "Şu ana kadar eğitim verdiğim birçok öğrenci üniversitelerin Beden Eğitimi Spor Yüksekokullarında okuyor. Onlara bir nebze katkım olduysa bu beni dünyada en mutlu eden şey." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
        Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        Test sonuçları açıklandı!
        Test sonuçları açıklandı!
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Markette sessiz çığlık
        Markette sessiz çığlık
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları

        Benzer Haberler

        Yaşlı evinde kuşakları buluşturan yeni yıl etkinliği
        Yaşlı evinde kuşakları buluşturan yeni yıl etkinliği
        Antalya'da yarım milyona yakın caretta yavrusu denizle buluştu
        Antalya'da yarım milyona yakın caretta yavrusu denizle buluştu
        Muratpaşa Belediyesi'nden kadınlara kapı süsü atölyesi
        Muratpaşa Belediyesi'nden kadınlara kapı süsü atölyesi
        Çürümüş zeytin ağaçlarını sanat eserine dönüştürüyor Yaylalardan toplayıp a...
        Çürümüş zeytin ağaçlarını sanat eserine dönüştürüyor Yaylalardan toplayıp a...
        Kaza yapan scooter sürücüsü 2.14 promil alkollü çıktı
        Kaza yapan scooter sürücüsü 2.14 promil alkollü çıktı
        Side'deki yangında kundaklama iddiası Kiracı gözaltına alındı
        Side'deki yangında kundaklama iddiası Kiracı gözaltına alındı