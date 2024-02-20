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        Cumhur İttifakı'nın adayı Tütüncü, DÖSİAD üyeleriyle buluştu

        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Döşemealtı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DÖSİAD) üyeleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 10:57 Güncelleme: 20.02.2024 - 10:57
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        Cumhur İttifakı'nın adayı Tütüncü, DÖSİAD üyeleriyle buluştu
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        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Döşemealtı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DÖSİAD) üyeleriyle bir araya geldi.

        Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

        DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer ve üyeleriyle buluşan Tütüncü, Antalya için hazırladığı projeleri anlattı.

        Öncelikli olarak şehir içi trafik, toplu ulaşım, imar, turizme değer katacak ve yerel kalkınmaya destek olacak projeler hazırladıklarını belirten Tütüncü, şunları kaydetti:

        "Şehir içi trafiğinin çözümü uzun zamandır çalıştığımız bir konu. Dünyada ve Türkiye'de bu işi çok iyi bilen uzmanlarla ve Antalya belediyeciliğini çok iyi bilen kişilerle yol alıyoruz. Şehri rahatlatacak kavşaklar yapmamız gerekiyor. Yeni koridorlar açmamız gerekiyor. Yeni projelerimiz arasında üç kavşak var. Merkez Bankası önü, Uncalı ve Çevreyolu kavşaklarını bir yıl içerisinde tamamlayacağız."

        Bütün projeleri gelecek hafta yapacakları görkemli bir lansmanla tanıtacaklarını belirten Tütüncü, Döşemealtı ilçesine yönelik de önemli yatırımların yer alacağını bildirdi.

        DÖSİAD Başkanı Gencer de 14 yıl önce kurdukları DÖSİAD'ın bugün sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın sayılı sivil toplum kuruluşları arasında yer aldığını belirtti. Tütüncü'ye başarılar dileyen Gencer, Döşemealtı halısı hediye etti.

        Tütüncü'yü AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti Döşemealtı Belediye Başkan adayı Bekir Kıvrım da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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