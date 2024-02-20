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        SMA'lı torunun kampanyasına dikkat çekmek için kurgu saldırı videosu çektirmiş

        ANTALYA'daSMA Tip 1 hastası Y.Y.B. için düzenlenen yardım kampanyasına dikkati çekmek isteyen babaanne S.B. hakkında kurgu saldırı videosu çektirdiği suçlamasıyla işlem yapıldı. Kepez ilçesinde yaşayan ve 10 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konulan 1,5 yaşındaki Y.Y.B.'nin tedavisi için valilik onayıyla yardım kampanyası başlatıldı. Sosyal medyadan kampanya için paylaşımlar yapılırken; bir yandan da aile ve gönüllülerce kentin farklı noktalarına stantlar kuruldu. Y.Y.B.'nin babaannesi S.B. de Erenköy Mahallesi'nde stant açıp, ürünler satarak torunu için gelir etmeye başladı. Sosyal medyada, babaanne S.B.'nin başında olduğu standı 2 kişinin yıktığına ve kaçtığına dair görüntüler paylaşıldı. Standa saldırıldığını iddia eden S.B., sonrasında gözyaşıyla torunu için yardım istedi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kepez İlçesi Erenköy Mahallesi Şehit Gökhan Korkut Caddesi üzerinde S.B. isimli şahsın torunu Y.Y.B.'nin SMA hastası olduğunu söyleyerek tezgah açtığı bilgisi elde edilmesi üzerine S.B. isimli şahıs yakalanmıştır. Şüpheli S.B. torunu Y.Y.B'nin SMA hastası olduğunu söyleyerek yardım toplamada dikkat çekmek için kurgu yaptığını beyan etmesi üzerine şahsa adli işlem yapılmıştır. Mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlarken, halkımızın vicdanını sömürmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz."

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 11:35 Güncelleme: 20.02.2024 - 11:40
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        SMA'lı torunun kampanyasına dikkat çekmek için kurgu saldırı videosu çektirmiş
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        ANTALYA'daSMA Tip 1 hastası Y.Y.B. için düzenlenen yardım kampanyasına dikkati çekmek isteyen babaanne S.B. hakkında kurgu saldırı videosu çektirdiği suçlamasıyla işlem yapıldı. Kepez ilçesinde yaşayan ve 10 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konulan 1,5 yaşındaki Y.Y.B.'nin tedavisi için valilik onayıyla yardım kampanyası başlatıldı. Sosyal medyadan kampanya için paylaşımlar yapılırken; bir yandan da aile ve gönüllülerce kentin farklı noktalarına stantlar kuruldu. Y.Y.B.'nin babaannesi S.B. de Erenköy Mahallesi'nde stant açıp, ürünler satarak torunu için gelir etmeye başladı. Sosyal medyada, babaanne S.B.'nin başında olduğu standı 2 kişinin yıktığına ve kaçtığına dair görüntüler paylaşıldı. Standa saldırıldığını iddia eden S.B., sonrasında gözyaşıyla torunu için yardım istedi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kepez İlçesi Erenköy Mahallesi Şehit Gökhan Korkut Caddesi üzerinde S.B. isimli şahsın torunu Y.Y.B.'nin SMA hastası olduğunu söyleyerek tezgah açtığı bilgisi elde edilmesi üzerine S.B. isimli şahıs yakalanmıştır. Şüpheli S.B. torunu Y.Y.B'nin SMA hastası olduğunu söyleyerek yardım toplamada dikkat çekmek için kurgu yaptığını beyan etmesi üzerine şahsa adli işlem yapılmıştır. Mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlarken, halkımızın vicdanını sömürmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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