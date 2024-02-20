DEM Parti'de aday belirsizliği mi?

DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusunda geç kaldığı belirtilirken DEM Parti'den yapılan açıklamada "İstanbul'da adaylık başvurumuz zamanında yapılmıştır" dendi.

DEM PARTİ: SORUMLULUK İL SEÇİM KURULUNDA

DEM Parti sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu’ndadır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu’ndadır. — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) February 20, 2024

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