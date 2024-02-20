Antalya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çıkan silahlı kavgada Ömer Karaman (42) hayatını kaybederken, kimliği belirsiz 1 kişi de yaralandı. Olay, saat 15.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi, Ahmet Tokuş Bulvarı sahil yolunda meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir grup bilinmeyen nedenle kavga etmeye başladı. Büyüyen kavgada silahla ateş edilen Ömer Karaman ve bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Ömer Karaman, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis bölgede yaptığı incelemenin ardından kavgaya karışanların tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.02.2024 - 21:06 Güncelleme: 20.02.2024 - 21:12 facebook

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