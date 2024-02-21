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        Akseki'de lise öğrencileri, yaşlı bir kadının evinde tadilat yaparak hayatına dokundu

        Antalya'nın Akseki ilçesindeki bir lise öğrencileri, "Meslek Liseliler Hayata Dokunuyor" projesi kapsamında ilçede yaşayan yaşlı bir kadının evinde bakım onarım yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 13:37 Güncelleme: 21.02.2024 - 13:41
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        Akseki'de lise öğrencileri, yaşlı bir kadının evinde tadilat yaparak hayatına dokundu
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        Antalya'nın Akseki ilçesindeki bir lise öğrencileri, "Meslek Liseliler Hayata Dokunuyor" projesi kapsamında ilçede yaşayan yaşlı bir kadının evinde bakım onarım yaptı.

        Akseki Şahinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Elektrik Elektronik Teknolojisi ve Tarım Alanı öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen proje doğrultusunda Bucakisla Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Altınkaynak'ı ziyaret etti.

        Ziyarette Altınkaynak'ın evindeki ihtiyaçları tespit eden öğrenciler, malzemelerini tedarik etti. Öğrenciler, Altınkaynak'ın da izniyle evinin kaplamasını, elektrik tesisatının tadilatını ve bahçe düzenlemesini yaptı.

        Okul Müdürü Muhammet Çoban, yaptığı açıklamada, proje ile öğrencilerin hem kendi eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini hem de bir insanın hayatına dokunduklarını belirtti.

        Çalışmadan Altınkaynak'ın ve öğrencilerin memnun olduğunu ifade eden Çoban, gayretli çalışmaları için öğrencilerini tebrik etti.

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