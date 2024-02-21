Alanya'da okulda çıkan yangında 3 sınıf zarar gördü

Yangın çıktığını duyan çok sayıda veli okula gelerek, zarar gören sınıflarda eğitim gören çocuklarını evlerine götürdü. Bu öğrencilerin yarın başka sınıflarda eğitime devam edeceği öğrenildi.

Yangını fark eden görevlilerin haber vermesi üzerine okula polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir özel okulda klimadan çıkan ve 3 sınıfta hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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