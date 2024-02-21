Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da okulda çıkan yangında 3 sınıf zarar gördü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir özel okulda klimadan çıkan ve 3 sınıfta hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 12:19 Güncelleme: 21.02.2024 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da okulda çıkan yangında 3 sınıf zarar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir özel okulda klimadan çıkan ve 3 sınıfta hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Çarşı Mahallesi'ndeki bir özel okulun giriş katında bulunan boş sınıfta, klimadan kaynaklanan yangın çıktı.

        Yangını fark eden görevlilerin haber vermesi üzerine okula polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kısa sürede söndürüldü.

        Öğrencilerin konferans salonunda olduğu sırada çıkan yangının zarar verdiği 3 sınıf kullanılamaz hale geldi.

        Yangın çıktığını duyan çok sayıda veli okula gelerek, zarar gören sınıflarda eğitim gören çocuklarını evlerine götürdü. Bu öğrencilerin yarın başka sınıflarda eğitime devam edeceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama!
        4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama!
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        Ayırt etmek çok zor! Ayarı düşük! Piyasa değeri 9 milyon TL!
        Ayırt etmek çok zor! Ayarı düşük! Piyasa değeri 9 milyon TL!
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Pompalı tüfekle 4 kişi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Pompalı tüfekle 4 kişi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        İşte dünyanın en iyi 50 ekmeği! Hangi lezzetler listede?
        İşte dünyanın en iyi 50 ekmeği! Hangi lezzetler listede?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Payı arttı, satışı düştü
        Payı arttı, satışı düştü
        Avrupa'da da gündem oldu!
        Avrupa'da da gündem oldu!
        Emekliye bayram ikramiyesi TBMM'ye geliyor
        Emekliye bayram ikramiyesi TBMM'ye geliyor
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"

        Benzer Haberler

        Kadınların yüzde 43,6'sı, gece yalnız yürürken 'tedirgin'
        Kadınların yüzde 43,6'sı, gece yalnız yürürken 'tedirgin'
        Kadınlar günü için suda 200 bin lale üretildi
        Kadınlar günü için suda 200 bin lale üretildi
        Antalya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Antalya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
        Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
        Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
        GÜNCELLEME - Alanya'daki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Alanya'daki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı