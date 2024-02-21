Antalyaspor, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Pazartesi günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Pazartesi günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde günün ilk çalışmasını fitness salonunda gerçekleştirdi.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Akdeniz ekibi, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını akşam saatlerinde sahada yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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