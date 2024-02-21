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        Antalyaspor günü çift idmanla tamamladı

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Pazartesi günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 22:13 Güncelleme: 21.02.2024 - 22:18
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        Antalyaspor günü çift idmanla tamamladı
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        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Pazartesi günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde günün ilk çalışmasını fitness salonunda gerçekleştiren kırmızı-beyazlılar, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde sahada yaptı.

        Akdeniz ekibi, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde taktik çalıştı.

        İdmanı, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ile beraberindeki kulüp yöneticileri de takip etti.

        Bitexen Antalyaspor, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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