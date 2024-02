Özgür Özel: Milli takım gol atınca sevinen herkesin oyuna talibiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhur İttifakı yağmur bulutu gibi, milletin üstüne karabasan gibi çökmüş. Herkes bir şeylerden korksun, oyu bunlar alsın. Korku ittifakı. Türkiye İttifakı bütün herkesten oy alıyor. Milli takım gol atınca ayağa kalkıp sevinen herkesin oyuna talibiz" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerde belediye başkan adaylarını tanıtmak için Antalya'ya geldi. Özel, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Muhittin Böcek'in Cam Piramit'te düzenlenen proje tanıtım toplantısına katıldı. Böcek'in yeni dönem için hayata geçirmeyi planladığı 132 projesinin yer aldığı kitapçık, alanda bulunanlara dağıtıldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in toplantıya katılmadığı dikkati çekti. Genel Başkan Özel, CHP'nin kampanyasının gerçek anlamda başladığı ilk günde Antalya'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Aday belirleme süreçlerinin çok zor olduğunu belirten Özel, "Kırgını olmadan, mutsuzu olmadan tamamlanması imkansız süreçler. Bunun yollarını önümüzdeki 5 yılda arayacağız. 3 ayda bir halkın memnuniyet anketlerinin tek bir merkezden yapıldığı, herkesin mutabık olduğu bir ölçme ve değerlendirme sistemiyle bundan sonra milletimizin görevlendirdiği partimizin üyesi olan belediye başkanlarına 3 ayda bir karne vereceğiz. 5 yılın sonuna gelindiğinde önlerine konulacak bir sürpriz. Aday belirleme süreçleri tüm partilerde hep sancılı oldu. Bu şekilde olmazsa sancılı olmaya da devam edecek" dedi. Özel, yapılan anketlerde değişim yönünde gelen bilgiler ışığında bazı belediyelerde adaylarda değişikliğe gittiklerini de ifade etti. CHP Genel Başkanı Özel, Muhittin Böcek'in Antalya Büyükşehir Belediyesi olduğundan bu yana iki dönem üst üste seçilmeyi deneyeceğini de söyledi. ANTALYA'YA ÖZEL ÇAĞRI YAPTI Antalya'ya katkı sağlayacak devlet kurumlarının 2 milyon 600 binlik nüfusu dikkate aldığını, ancak kentin özellikle yazın 25 milyon misafir ağırladığını belirten Özel, "Hizmet 26-27 milyona göre veriliyor. Bu durum hangi partiden olursa olsun görev süresinin sonunda bir memnuniyetsizlik ya da halkın belediyeyi değiştirmeye götürüyor. Bu Antalya siyasetçilerinin bir sorunu gibi uzaktan algılanabiliyor. Bu haksızlığı bu kente, kentin evlatlarına yapmamak lazım. Bu kente bir katkı sağlanacaksa, bu kente 1 günde, 1 ayda, 1 yılda ortalama kaç kişi geliyorsa, kaynak tüketiyorsa ona göre katkı sağlamak lazım. Bu çağrıyı buradan yapıyorum" dedi. 'HER SEÇİM BİR KORKU İCAT EDİYORLAR' CHP Genel Başkanı Özel, şöyle konuştu: "Cumhur İttifakı'nın yarattığı korku tüneli gibi memlekette değil. Herkes geleceğe umutla bakmak istiyor. Her seçim bir korku icat ediyorlar. Her seçim 'beka sorunu var' diyorlar. Dış güçler gelip işgal edip, bayrağı indirecekler, vatanı bölecekler. O beka sorunlarını bu memleket çok gördü. Beka sorunu olduğunda kimin ne yaptığını da gördü. Bu ülke işgal ordularına 'geldikleri gibi giderler' diyeni de işgal ordularına halı serenleri de gördü. Bir beka sorunu olursa herkes emin olsun Recep Tayyip Erdoğan geliyor diye havaalanına giden 6 gencin kot üstüne kadife kumaştan kefen giyip beklemesiyle bu işler olmaz. Çanakkale'de dedeleri kefensiz yatanlar var. Bu memlekete biz sahip çıkarız." 'GENÇLER BAVULLARI TOPLAMIŞ, GERÇEK BEKA SORUNU BUDUR' Türkiye'de gençlerin yurt dışına yerleşme hayalleri kurduğunu ve bunun sorun olduğunu da kaydeden Özel, "Bu memlekette bir beka sorunu varsa 4 gençten 3'ü bavulları kafasında toplamış. Gençler 'fırsat bulursam yurt dışına yerleşmek isterim' diyor. Gençlerimizin gözü dünyanın başka ülkelerindeyse gerçek beka sorunu budur. Bununla mücadele edilmelidir" dedi. EVLENECEK GENÇLERE VERİLECEK KREDİYİ ELEŞTİRDİ CHP'li Özel, AK Parti'nin evlenecek gençlere verilecek 150 bin liralık krediyi de eleştirdi. Geçen yıl 250 bin olan kredinin bu yıl 150 bin liraya düştüğünü belirten Özel, "Biz gençlere evlilik kredisi vereceğiz dediler, vermediler. Bu seçim öncesi vereceğiz diyorlar. Nisan 2023'te 250 bin vereceğiz diyorlardı şimdi 150 bine düşürmüşler. Geri ödemesini 2 yıla düşürmüşler. O gün dolar 19 liraydı. Bugün 31 lira. Buzdolabı 50 bin lira, çamaşır makinesi 25 bin lira sadece beyaz eşya 130 bin lira tutuyor. Bu parayı verip 2 yıl sonra da geri alacak ama 50 tane de şart sunuyor. Bu gençler Antalya'daysa yaşına bakmadan, bu beyaz eşyaları Antalya Büyükşehir Belediyesi verecek ve bu parayı da almayacak" diye konuştu. '1 NİSAN'DAN SONRA HEPİMİZİ BÜYÜK TEHLİKE BEKLİYOR' Kendisini ziyaret eden bankaların yöneticilerinin 1 Nisan 2024 tarihine dikkati çektiğini anlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "1 Nisan'dan sonra hepimizi çok büyük bir tehlike bekliyor. Yerli, yabancı kuruluşlar söylüyor. Sıkı para politikası. Yani kemer sıkma, acı reçete. Kime? Vatandaş Recep'e, Ayşe teyzeye, emekliye. Öyle acı bir reçete geliyor ki. Vatandaşın gelirine yapılması gereken zamları kısıp vergileri artırarak nisandan sonra yine vatandaşın sırtına binmeye hazırlanıyorlar. 2 Nisan'da kurtuluşun yok. 31 Mart'ta kurtulabilirsin. Mühür sende, sandık önünde. Bunları yapanlara karşı mühür sendeyken, verebilecek sözün varken 31 Mart'ta bunlara sarı kartı gösterirsen, kırmızı ışığı yakarsan, 'bir dur bakalım' dersen. 'Bana bunları çektirenlere ben de hesap sorarım' dersen 1 Nisan'dan korkma" dedi. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Adalet temelinde yükselen toplumlar refah içinde yaşar' sözünü hatırlatıp, liyakatsiz atamalar nedeniyle Türkiye'de adalete güven kalmadığını söyledi. Özel, 'Türkiye 38 ülke arasında adalet sistemine güvende 36'ncı sırada. Bu ülkede her yönüyle adalete ihtiyaç var. Vergide, inançlarda, devletin verdiği hizmetlerde adalete ihtiyaç var" dedi. 'KARABASAN GİBİ ÇÖKMÜŞLER' Özel, seçimde iki ittifakın ön plana çıktığını, Cumhur İttifakı'nın yağmur bulutu gibi milletin üzerine çöktüğünü söyledi. CHP'nin içinde bulunduğu Türkiye İttifakı'na destek isteyen Özel "Cumhur İttifakı her geçen gün birbirlerine benziyor. Yağmur bulutu gibi, milletin üstüne karabasan gibi çökmüşler. Herkes bir şeylerden korksun, oyu bunlar alsın. Korku ittifakı. Türkiye İttifakı bütün herkesten oy alıyor. Milli takım gol atınca ayağa kalkıp sevinen herkesin oyuna talibiz. Rengini ay yıldızlı al bayrağımızdan alıyor. Türkiye İttifakı" diye konutu. 'TÜRKİYE'NİN EN BORÇLU BELEDİYESİNİ DEVRALMIŞTIK' Başkan Muhittin Böcek ise 2019 yerel seçimlerinde dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun takdiri ile aday olduğunu söyledi. Kentte yapılan anketlerde vatandaşın kendisini yeniden başkan olarak görmek istediği yönünde sonuç çıktığını da söyleyen Böcek, "Görevde olduğumuz süre içerisinde devraldığımız borçları, yaşadığımız tüm olumsuzlukları, üzerimizde kurulmak istenen siyasi baskıları, bütün başvurularımıza, taleplerimize rağmen iktidar eliyle yapılan engellemeleri, hiçbir zaman bahaneye dönüştürmedik. Türkiye'nin, bütçesine göre en borçlu belediyesini devralmıştık. Ama bizim inandığımız belediyecilik anlayışı ile kaynakları doğru kullanarak ve israfa son vererek işe başladık. Milletin parasını sadece milletimize harcadık. Ranta değil, halka dönük projelerimizi gerçekleştirdik" dedi. CHP'nin Antalya için açıkladığı başkan adayları ise şöyle; Akseki: İlkay Akça, Demre: Fahri Duran, Aksu: İsa Yıldırım, Alanya: Osman Tarık Özçelik, Döşemealtı: Menderes Dal, Elmalı: Halil Öztürk, Finike: Mustafa Geyikçi, Gündoğmuş: Nurettin Sönmez, İbradı: Serkan Gedik, Kaş: Erol Demirhan, Kemer: Necati Topaloğlu, Kepez: Mesut Kocagöz, Konyaaltı: Cem Kotan, Kumluca: Mustafa Köleoğlu, Manavgat: Niyazi Nefi Kara, Serik: Kadir Kumbul, Gazipaşa: Mehmet Ali Yılmaz, Korkuteli: Mehmet Manavoğlu, Muratpaşa: Ümit Uysal. Bu arada. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in toplantıya katılmadığı dikkati çekti.

