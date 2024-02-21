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        Antalya'da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen avukat tutuklandı

        Antalya'da, bir müvekkilini cezaevinden çıkaracağı vaadiyle dolandırdığı iddia edilen avukat tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 23:06 Güncelleme: 21.02.2024 - 23:06
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        Antalya'da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen avukat tutuklandı
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        Antalya'da, bir müvekkilini cezaevinden çıkaracağı vaadiyle dolandırdığı iddia edilen avukat tutuklandı.

        Antalya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen A.A, 8 Aralık 2022'de işlemlerinin ardından tutuklandı.

        Zanlı, cezaevinde bir mahkumun yönlendirmesiyle avukat M.A.B ile iletişime geçti.

        Zanlının ailesi ile görüşen avukat, 80 bin lira karşılığında dosyayı takip edebileceğini, bunun dışında zanlının cezaevinden erken çıkması için hakim ve savcılılarla görüşeceğini anlatarak 450 bin lira istedi.

        Bunun üzerine zanlının ailesi paranın bir kısmını avukatın eşinin hesabına, 7 bin doları ise elden ödedi.

        4 Nisan 2023'te görülen davanın duruşmasında A.A. hakkında mahkumiyet kararı verilmesi üzerine, zanlının yakınları avukatın kendilerini dolandırdığını beyan ederek şikayetçi oldu.

        Hazırlanan dosyada şüpheli avukata ait ses kayıtlarına yer verildi.

        Şikayet edilen avukatın daha önce de başka mağdurlardan, tanıdığı yargı görevlilerine iş gördüreceği vaadiyle menfaat temin ettiğine yönelik iddialar yer aldı.

        Hazırlanan dosya kapsamında mahkemeye sevk edilen avukat tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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