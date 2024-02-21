Napoli-Barcelona maçı CANLI YAYIN

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan devam ediyor. İtalyan ekibi Napoli, evinde İspanyol devi Barcelona'yı ağırlıyor.

STAT: Diego Armando Maradona

HAKEM: Felix Zwayer (Almanya)

SAAT: 23.00

YAYIN: Exxen

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, Cajuste, Politano, Kvaratskhelia, Osimhen

Barcelona: Ter Stegen, Kounde, Araujo, Martinez, Cancelo, Christensen, İlkay, De Jong, Yamal, Pedri, Lewandowski

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Napoli, ilk turda yer aldığı C Grubu'nu 10 puanla ikinci sırada tamamlayıp son 16 bileti almıştı.

Barcelona ise H Grubu'nda elde ettiği 12 puan sonrası averajla grup lideri olup adını son 16 turuna yazdırmıştı.

RÖVANŞ 12 MART'TA Napoli ile Barcelona arasındaki rövanş karşılaşması 12 Mart'ta oynanacak. Mücadeleye Barcelona kentindeki Lluis Companys Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

Barcelona ile oynadığı dört Avrupa kupası maçında galibiyet alamayan Napoli (2B 2M), 2019/20 Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmesinde rakibine elenmekten kurtulamadı. REKLAM Napoli ile oynadığı son Avrupa kupası maçını deplasmanda 4-2 kazanan Barcelona, İtalyan temsilcisine konuk olduğu bir karşılaşmada en fazla gol sevinci yaşayan iki takımdan biri oldu (diğeri Manchester City).