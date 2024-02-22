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        Antalya'da Konyaaltı Sahili çevre düzenleme çalışmaları sürdürülüyor

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı Sahili'nde başlattığı çevre düzenleme projesi çerçevesinde çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 15:07 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:07
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        Antalya'da Konyaaltı Sahili çevre düzenleme çalışmaları sürdürülüyor
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı Sahili'nde başlattığı çevre düzenleme projesi çerçevesinde çalışmalar sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 23 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere 74 bin metrekarelik alanı kapsayan projenin yüzde 60'ı tamamlandı.

        Boğaçayı Köprüsü ile Liman arasında kalan 1 kilometrelik bölgeyi kapsayan "2. Etap Konyaaltı Sahili Çevre Düzenleme Projesi" çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.

        Yaklaşık 200 milyon liralık bedelle hayata geçirilen proje, 23 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere 74 bin metrekarelik alandan oluşuyor.

        Projenin sahil tarafındaki yürüyüş yolu karo taşlarla kuzey tarafındaki kaldırımlar da doğal taşlarla kaplanarak, kaldırım çalışmaları tamamlandı.

        Projede seyir terasları, park alanları, bin metrelik koşu yolu ve bin metrelik bisiklet yolu gibi alanların yanında kıyı kanununa uygun şekilde, 150'şer metre arayla büfeler ve şezlong alanlarıyla birlikte 370 araç kapasitesine sahip cep otoparklar da olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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