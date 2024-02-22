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        Antalya'da otobüslerde emniyet kemeri kullanımına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Antalya'da şehirlerarası otobüslerde yolcuların emniyet kemeri kullanımına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 13:44 Güncelleme: 22.02.2024 - 13:54
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        Antalya'da otobüslerde emniyet kemeri kullanımına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Antalya'da şehirlerarası otobüslerde yolcuların emniyet kemeri kullanımına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Antalya Valisi Hulusi Şahin, Vali Yardımcısı Hulusi Arat, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, jandarma ve emniyet trafik personeli ile yolcu taşımacılığı hizmeti veren firma temsilcileri katıldı.

        Toplantıda, şehirlerarası yolcu otobüslerinde yolcuların emniyet kemer kullanımının zorunluluğuna yönelik çalışmaların hassasiyetle takip edilmesi, terminallerde ve güzergahlarda yapılacak denetimlerde emniyet kemeri takmanın önemi konusunda bilgilendirme yapılması, firmalar tarafından yolculara emniyet kemeri konusunda bilgi verilmesi konuları değerlendirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün yaptığı sunumda otobüslerin yaptığı trafik kazalarından görüntüler gösterilerek emniyet kemerinin kaza anındaki önemine dikkat çekildi. Emniyet kemerinin sürücü ve yolcular için hayati önemi olduğuna değinildi.

        Seyahate başlamadan önce yolcuların emniyet kemeri kullanmasına yönelik sesli ve görüntü olarak mutlak şekilde bilgilendirilmesi ve seyahat süresinde yolcuların kemerlerinin kontrol edilerek bunun sürekliliğinin sağlanmasına dikkati çeken Vali Şahin, "Çok tedbirli olmalıyız. Bıkmadan usanmadan bu uyarıları yaparak bunu bir refleks haline getirmemiz gerekiyor. El birliği ile kampanya mantığıyla hareket etmeliyiz. Uçakta yolcular nasıl koltuğa oturur oturmaz kemerlerini takıyorsa otobüste de emniyet kemerlerinin takılmasını sağlamalıyız. Emniyet kemeri canımızı koruyacak en önemli tedbirlerden biri. Hepinizden bu konuda hassasiyet bekliyorum." dedi.

        Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde yolculuk boyunca yolcuların emniyet kemeri takması 2022 yılında Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile zorunlu hale gelmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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