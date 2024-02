'Nakil bekleyenler için toplumsal iyilik hareketine ihtiyaç var' AKDENİZÜniversitesi (AÜ) Organ Nakli Koordinatörü Nilgün Bilal, 2023 yıl sonu verilerine göre; 33 bin civarında hastanın organ beklediğini açıkladı. Toplumsal bir iyilik hareketinin başlatılması gerektiğini belirten Bilal, "1 yıl içinde her 100 kişiden sadece 2'si, kadavradan organ nakli şansına sahip olabiliyor" dedi. AÜ Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Organ Nakli Koordinatörü ve Organ Nakli Koordinatörleri Derneği Başkanı Öğr. Gör. Nilgün Bilal, kadavradan organ bağışı çağrısı yaptı. Türkiye'de 33 bin civarında hastanın Sağlık Bakanlığı'na bağlı ulusal organ bekleme listesinde organ beklediğine dikkati çeken Bilal, kadavradan organ bağışının önemine vurgu yaptı. Beyin ölümü gerçekleşen kişilerin bir daha hayata dönmeyeceğini vurgulayan Bilal, bu kişilerden bağışlanan organların 7-8 hastaya umut olabileceğini söyledi. Bilal, Türkiye'de binlerce kişinin, organ beklediği sırada hayatını kaybettiğini anlattı. Beyin ölümü gerçekleşen kişilerin bağışlanan organları sayesinde kadavradan nakil yapılabildiğini söyleyen Bilal, "Canlı vericiden de nakil yapabiliyoruz ama sadece canlı vericiden böbrek ve karaciğer hastaları sağlığına kavuşabiliyor. Canlı verici adayı olmayan böbrek, karaciğer, kalp ve akciğer hastalarının, yaşama tutunmak için sadece beyin ölümü gerçekleşen kişilerden bağışlanan organlara ihtiyacı var. Bu ülkemizde azımsanmayacak kadar büyük bir rakam" dedi. 'BAĞIŞ SAYIMIZ MAALESEF AZ' Organ bekleme listesindeki hastaların her dakika umutla yaşama tutunmayı beklediğini belirten Bilal, "33 bin hasta, onların yakınları ve sevenleri de bir yaşam, bir nefes bekliyor. Beyin ölümü gerçekleşmiş kişiler ya hayattayken vasiyet etmişse ya da aileleri organ bağışı yaparsa bekleyen binlerce kişiye umut olacak, hayata ve sağlığına dönmesini sağlayacaktır. Bağış sayımız maalesef az. Yıllar içinde yaşadığımız birtakım felaketler, pandemi nedeniyle azaldı. Ulusal organ bekleme listesinden 1hastaya organ çıkıp, nakil olma ihtimali yüzde 2. Bir yıl içinde her 100 kişiden sadece 2'si, kadavradan organ nakli şansına sahip olabiliyor" diye konuştu. KADAVRADAN BÖBREK ÇIKMA ŞANSI YÜZDE 1,7 En çok organ bekleyenlerin böbrek hastaları olduğunu vurgulayan Bilal, "Diyalize girerek hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. 26 bin civarında diyalize giren ve organ bekleyen hastamız var. Türkiye'de 2023 yıl sonu verilerine göre; ulusal listeden organ bağışı yapılarak nakil olma şansı yüzde 1,7 civarında. Bu da canlı vericiniz yok, kadavradan böbrek bekliyorsanız; organ bağışı yapılma ihtimaliniz yüzde 2'den az. Bu çok büyük bir umutsuzluk" dedi. 2023 yıl sonu kadavradan yapılan organ nakilleri sayısını açıklayan Bilal, "2023 yılında sadece 40 kalp nakli yapıldı. Biliyorsunuz ki kalp nakli, sadece ölen kişilerin organının bağışıyla mümkün. Kadavradan 15 akciğer, 403 böbrek ve 172 hastaya da karaciğer nakli yapıldı" diye konuştu. Kadavradan bağışın daha çok yapılması gerektiğini söyleyen Bilal, "Hepimiz bir gün organ bekleyen hasta olabiliriz. Sevdiklerimiz organ bekleyebilir. Yakınlarımız ve kendimiz için çaresiz kalabiliriz. Tek çaremiz; beyin ölümü gerçekleşen birinin organlarının bağışlanması olabilir. Bu nedenle bu iyilik hareketine toplum olarak katılmalıyız. Hepimiz organ bağışı vasiyetinde bulunabiliriz. Bu organ bağışıyla insanlara umut olmak, hayat olmak için; toplumsal bir iyilik hareketine ihtiyacımız var" dedi.

