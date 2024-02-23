Kemer'de ağır tonajlı araç sürücülerine eğitim verildi

Ekipler, trafik güvenliği ve trafik kazalarının azaltılmasına yönelik seminerde 45 sürücüye trafik işaret levhaları, emniyet kemeri ve güvenli sürüş tekniklerinin yer aldığı broşürler dağıttı.

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