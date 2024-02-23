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        Kemer'de ağır tonajlı araç sürücülerine eğitim verildi

        Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarma ekipleri, ağır tonajlı yük taşıyan araçların sürücülerine eğitim verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 09:43 Güncelleme: 23.02.2024 - 09:46
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        Kemer'de ağır tonajlı araç sürücülerine eğitim verildi
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarma ekipleri, ağır tonajlı yük taşıyan araçların sürücülerine eğitim verdi.

        İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, ağır tonajlı yük taşıyan araçların sürücülerini bilgilendirmek için Kemer Uygulama Oteli Salonunda eğitim semineri düzenledi.​​​​​​​

        Ekipler, trafik güvenliği ve trafik kazalarının azaltılmasına yönelik seminerde 45 sürücüye trafik işaret levhaları, emniyet kemeri ve güvenli sürüş tekniklerinin yer aldığı broşürler dağıttı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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