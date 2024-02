Opera sanatçısı, davayı kazandı ama sahiplendiği köpeğe kavuşamadı İSTANBULDevlet Opera ve Balesi'nde solist sanatçı Aslı Ayan, bir arkadaşının yönlendirmesiyle tanıştığı H.A.G.'nin, bakması için kendisine verdiği Pomeranian cinsi 'Lui' adlı köpeği sahiplendi. Bir süre sonra H.A.G.'nin sevmek için aldığı köpeği teslim etmemesi üzerine açtığı davayı kazanan Ayan, "Şu an nerede hiçbir fikrim yok, çünkü bize kaybolduğunu söylediler. Umarım en kısa zamanda 'Lui' ile kavuşacağız" dedi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Aslı Ayan, 5 yıl önce Antalya'da yaşadığı dönemde, bir arkadaşının aracılığıyla H.A.G. ile tanıştı. 2019 yılı Haziran ayında H.A.G., iş yoğunluğu ve sağlık problemleri nedeniyle Pomeranian cinsi 'Lui' isimli köpeğini Aslı Ayan'a verdi. Ayan, 'Lui'nin sağlık kontrolleri ve bakımlarını tamamlayıp, köpeğin kaydını üzerine aldı. 2021 Ocak ayında H.A.G., Aslı Ayan'ı arayarak, bir süreliğine sevmek için 'Lui'yi almak istediğini söyledi. Köpeği teslim eden Ayan, bir süre sonra H.A.G.'nin 'Lui'yi geri vermeyeceğini söylemesi üzerine 5 Şubat 2021 tarihinde noter aracılığıyla ihtarname gönderdi. Aslı Ayan, H.A.G.'nin köpeği teslim etmemesi üzerine bu kez 2021 Nisan ayında dava açtı. MAHKEME TESLİM EDİLMESİNE KARAR VERDİ Antalya 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 2022 yılı Haziran ayında karar çıktı. Köpeğin H.A.G.'den alınarak, Aslı Ayan'a verilmesine karar verildi. Gerekçeli kararda, bilirkişi raporlarının özeti yer aldı. Özette, davacının köpeği sahiplendiği, bakım, besleme ve aşılama işlemleriyle ilgilendiği ve yaptırdığı, yapılan araştırma sonucunda dava tarihinde Pomeranian ırkı 3 aylık yavruların 15 bin TL, yetişkinlerin 30 bin TL değerinde satıldığı, köpeğin aşı karnesinin Aslı Ayan adına olduğunun görüldüğü, ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı sisteminde Aslı Ayan adına kayıtlı olduğu kaydedildi. 'LUİ'NİN BAKIMINI ÜSTLENDİ Aslı Ayan, mahkeme kararına rağmen 'Lui'nin hala kendisine teslim edilmediğini söyledi. Ayan, "Bir tanıdığımın vasıtasıyla 'Lui'nin bakıma ihtiyacı olduğunu öğrendim. Sahibi çok yoğun çalışıyordu ve ameliyat olması gerekiyordu. Onlar bana başvurdu. Ben de seve seve kabul ettim. Kısa süre önce köpeğimi kaybetmiştim. 'Lui'yi aldım ve ona yuva sağlamaya çalıştım. Bu esnada yeğenim küçüktü, o da çok sevdi 'Lui'yi. Onu sahiplendik, aşılarını ve bakımını üstlendik. 1,5 sene sonra pandemi döneminde, H.A.G. hanım telefonda, iznim olursa 'Lui'yi görmek, onunla zaman geçirmek istediğini söyledi. Ben de kabul ettim, aklıma bir şey gelmedi" dedi. 'BENİM EVCİL HAYVANIM, SİZE GERİ VERMİYORUM' H.A.G.'nin 'Lui'yi teslim etmemek için kendisini sürekli oyaladığını söyleyen Ayan, "Bana yeğeninin, 'Lui'ye çok bağlandığını ve onu ayıramadıklarını söyledi. 'Bize biraz daha zaman verebilir misiniz' dedi. Biraz daha idare edebileceğimi söyledim. Sonra o zaman geldiğinde bana bunun mümkün olamayacağını, 'Lui'ye çok alıştıklarını, ondan ayrılmak istemediklerini söyledi. Çok üzüldüm, çok canım sıkıldı. 'Gelin konuşalım böyle bir şey olamaz' dedim. Bana hoş olmayan bir şekilde 'Lui' zaten benim köpeğim, size köpeğimi bakın diye verdim, para da talep etmedim' gibi bir ifade kullandı. 'Sizin köpeğiniz değil, benim evcil hayvanım. Size onu geri vermiyorum, vermeyeceğim' dedi. 'Peki, o zaman ben de gereğini yapacağım' dedi. 'Elinizden geleni ardına koymayın' dedi" diye konuştu. 'UMARIM EN KISA ZAMANDA KAVUŞACAĞIZ' Avukat Cengizhan Gököz ile görüşerek durumu anlattığını, yargı sürecine başladıklarını aktaran Ayan, "Cengizhan Bey'in kendisi de bir hayvansever. Davayı hiçbir şey talep etmeden üstlendi. Bu bana çok büyük güç verdi. Bu tür durumlarda 'Nasıl olsa bunun için insanlar bir çabaya girmez, vazgeçer' diye düşünülüyor. Cengizhan Bey'den aldığım destekle bu davayı açtım ve sonuçta başarılı olduk. Bizim lehimize gelişti. Umarım en kısa zamanda 'Lui' ile kavuşacağız. 'Lui' şu an nerede hiçbir fikrim yok, çünkü bize kaybolduğunu söylediler. O yüzden şu an akıbetini bilmiyorum" dedi. 'EMSAL KARAR OLABİLİR' Dava süreci hakkında bilgi veren avukat Gököz ise "Mahkeme bilirkişi incelemesini yaptırdı. Bizim verdiğimiz belgelerde 'Lui'ye annelik yapanın, onu veterinere kaydettirenin, çip taktıranın, bütün hastalıklarında, beslenmesinde her şeyinde müvekkilim Aslı Ayan'ın olduğu tespit edildi. Bu yönde karar vererek 'Lui'nin teslimine karar verildi. Kaybolduğunu söylüyorlar ama bulacağız. Emsal karar olabilir. Çünkü insanlar uğraşmıyor, 'bundan bir şey çıkmaz' diye peşinden gitmiyor. Bizim hassasiyetimiz, bu sonucu ortaya çıkardı" diye konuştu.

