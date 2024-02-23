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        Antalya'da "Köpek Lui'nin sahibi kim" davasında karar çıktı

        Antalya'da Pomeranian cinsi "Lui" isimli köpeğin, ilk ve ikinci sahibi arasındaki sahiplik sorunu mahkemede çözüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 11:55 Güncelleme: 23.02.2024 - 12:17
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        Antalya'da "Köpek Lui'nin sahibi kim" davasında karar çıktı
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        Antalya'da Pomeranian cinsi "Lui" isimli köpeğin, ilk ve ikinci sahibi arasındaki sahiplik sorunu mahkemede çözüldü.

        İddiaya göre, Muratpaşa ilçesinde oturan H.A.G, yoğun çalışması ve ameliyat olacağı gerekçesiyle 2019 yılında 2 yaşındaki evcil köpeği Lui'yi bir süre bakması için opera sanatçısı Aslı Ayan'a verdi.

        Bir süre sonra H.A.G. sağlık sebepleri ve iş hayatının el vermemesi nedeniyle daha fazla bakamayacağını ifade ederek, 2019 yılında köpeğini Aslı Ayan'a tamamen bıraktı.

        Yaklaşık 1,5 sene sonra Lui'yi görmek istediğini, onunla vakit geçirmek istediğini belirten H.A.G, köpeği bir haftalığına Aslı Ayan'dan aldı.

        Köpeği uzun süre geri gelmemesi üzerine H.A.G'den geri isteyen Ayan, "Lui zaten benim köpeğim, onu geri vermiyorum." cevabı üzerine suç duyurusunda bulundu.

        Antalya 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava sonucunda, köpeğin Aslı Ayan'a ait olduğu belirlenerek, teslim edilmesi kararı çıktı.

        Aslı Ayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğin H.A.G. tarafından kendisine tamamen bırakıldıktan sonra onu sahiplendiklerini, aşılarını, bakımını üstlendiklerini, ona bir yuva sağladıklarını söyledi.

        Ayan, mahkeme sonunda avukatının karşı tarafla yaptığı görüşmede, köpeğin kaybolduğunu söylediklerini belirterek, "Şu an köpeğin akıbetini bilemiyoruz. Umarım en kısa zamanda Lui'ye kavuşacağız." dedi

        - "Lui'nin kaybolduğu ya da öldüğü ihtimalini düşünmek dahi istemiyoruz"

        Avukat Cengizhan Gököz ise davayı "Köpek Lui'nin sahibinin kim olacağı yönünde" açtıklarını belirterek, bilirkişi incelemesi ve verdikleri sahiplik, veterinerlik ve çip bilgileri sayesinde davayı kazandıklarını, bunun emsal bir karar olduğunu kaydetti.

        Gököz, davalı avukatları tarafından kendilerine köpeğin kaybolduğunun söylendiğini aktararak, "Lui'nin kaybolduğu ya da öldüğü ihtimalini düşünmek dahi istemiyoruz. İç yakıcı bir durum. Müvekkilim bundan çok kötü etkilenecektir ama hukuki karşılığı değerinin karşılanmasıdır. Ayrıca bu üzüntüden dolayı manevi tazminat ödemeleri gerekmektedir." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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