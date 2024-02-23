Antalya'da otel işletmecisinin öldüğü kavganın 11 şüphelisi adliyede

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, otel işletmecisi Ömer Karaman'ın (42) öldürüldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 20 Şubat'ta Güllerpınarı Mahallesi'nde 4 yıldızlı bir otelin işletmecisi Ömer Karaman'ın öldürüldüğü, V.A.'nın yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin çalışma başlattı. Bu kapsamda kaçan cinayet şüphelisi M.E. ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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