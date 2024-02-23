Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı: Gençler artık üniversite 4'üncü sınıfta işini buluyor CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "Avrupa'da bir genç işe başlamak için bizim 3 katımız çaba harcıyor. Avrupa'da mezun olan bir kişi, 31 başvuru sonunda iş sahibi olurken Türkiye'de bu durum 11. Gençler artık üniversite 4'üncü sınıfta işini buluyor" dedi. Akdeniz Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 12 üniversitenin katılım gösterdiği Akdeniz bölgesinin en kapsamlı kariyer fuarı Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF) açıldı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, paydaş üniversitelerin rektörleri ve öğrencilerin katılımıyla ziyarete açılan GÜNKAF'ta öğrenciler, 200'den fazla firma ile birebir görüşerek hem iş hem staj imkanı buldu. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin gençlere istihdam ve kariyer anlamında geleceklerine ışık tutması için yaptığı çalışmalardan biri olduğunu belirten Doç. Dr. Salim Atay, ilginin oldukça yoğun olduğunu, sırada bekleyen firmalar olduğunu söyledi. Doç. Dr. Atay, Türkiye'de yaşayan ve üniversite eğitimi alarak kariyer hedefleyen gençlerle Avrupa'daki aynı durumda olan gençleri konu alan bir araştırmaya ilişkin bilgiler de verdi. Doç. Dr. Atay, "Avrupa'da bir genç işe başlamak için bizim 3 katımız çaba harcıyor. Avrupa'da mezun olan bir kişi 31 başvuru sonunda iş sahibi olurken Türkiye'de bu durum 11. 'Ben mezun oldum bana birinin iş vermesi lazım' anlayışını gençlerimizde kaldırdık" dedi. 'GENÇLER 4'ÜNCÜ SINIFTA İŞİNİ BULUYOR' Gençlerin işsizlik oranlarıyla ilgili de konuşan Doç. Dr. Salim Atay, "Gençler işsiz diyorlar ama biz biliyoruz ki gençlerimiz artık üniversite 4'üncü sınıftan itibaren işini bulmuş oluyor. Kurumsal firmalar yetenekli çocuklarımızı keşfediyor ve sözleşme yapıyorlar. Kariyer planlama dersi ile de gençler kariyerini planlıyor artık. Son sınıfa geldiğinde hangi işi yapacağını keşfetmiş oluyor. Bizim geldiğimiz durumu şu anda verilerle de kanıtlayabilirim. Kıta Avrupası'ndaki ülkelerin birçoğundan iyi duruma geldi. 20-24 yaş grubu istihdamda İtalya ve İspanya'yı geçmiş durumdayız. Dünyada en çok istihdam sorunu yaşanan yaş grubu 20-24 yaş grubudur" diye konuştu. Doç. Dr. Salim Atay, üniversite 1'inci sınıftan itibaren tüm öğrencilere nasıl iş bulacaklarını anlattıklarını da sözlerine ekledi. 'ÇOCUKLARIMIZI ÇOK KORUYUP KOLLUYORUZ' Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da kariyer fuarının öğrencilere büyük katkısı olduğunu söyledi. Öğrencilerin ufkunun da geliştiğini belirten Rektör Özkan, "Keşke benim zamanımda da olsaydı bu kariyer fuarı. Çok şanslı öğrenciler. Biz anne babalar olarak çocuklarımızı çok koruyup kolluyoruz. Dolayısıyla mücadeleci olamıyorlar. Benim de iki çocuğum var, onlara yazılım öğretmeye çalışıyorum. Dijitalleşme çok önemli" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.02.2024 - 14:26 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:31 facebook

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