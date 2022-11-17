Fraport TAV Antalyaspor, lige verilen arayı lehine çevirmeye çalışacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fraport TAV Antalyaspor, lige verilen arayı lehine çevirmeye çalışacak

AA

Fraport TAV Antalyaspor, lige verilen arayı lehine çevirmeye çalışacak

ANTALYA (AA) - Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek uzun aradan en iyi şekilde istifade etmek istediklerini söyledi.

Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, lige şanssız bir Galatasaray maçıyla başladıklarını, ardından Trabzonspor ve Ümraniyespor galibiyetleri aldıklarını hatırlattı.

Ardından ağır hakem hatalarından kaynaklanan bir bocalama dönemine girdiklerini savunan Çetin, "Şanssızlıklar, sakatlıklar üst üste geldi. Kaliteli oturmuş bir kadroya sahibiz. Düzeleceğine inanıyorduk. Nitekim üst üste 3 galibiyet aldık. Kupa maçını da kazandık. Verilen 40 günlük ara son günlerde transfer ettiğimiz için sezon öncesi takımla kamp yapamayan Nakajima ve Sam Larsson'a da iyi gelecektir. Sakat futbolcularımız açısından da bu aranın iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Takımın 10 günlük iznin ardından yeniden toplanarak çalışmalarına başlayacağını dile getiren Çetin, "Napoli'nin de olacağı özel dörtlü turnuvaya katılacağız. 40 günlük arayı iyi değerlendirip, ligi en üst sıralarda bitirmek istiyoruz. Takımın eksiği yok. Günümüzün ekonomik koşulları ortada. Takımların hepsinin borcu var. Kulübü, şehri çok fazla borcun altına sokmaya gerek yok. Fırsat transferi ya da uzun vadede kulübe katkı sağlayacak genç futbolcu transferi şansı doğarsa olabilir ancak hedefimizde 'Şuraya transfer yapacağız' diye bir şey yok." diye konuştu.

Gazetecilerin, forvet oyuncusu Haji Wright'ın Dünya Kupası'nda forma giyeceğini hatırlatması üzerine Çetin, "Haji bizim için önemli yatırım. Bonservisini aldık. Kendisini çok geliştirdi. Oynadıkça daha da iyi oldu. Milli takımda başarılı olacağına inanıyorum. Çok farklı bir santrafor tipi. Bana göre tipik bir 9 numara. Türkiye'nin en formda golcülerinden biri. Batshuayi ile stil olarak benziyor. İnşallah oynar. Başarılar diliyorum. Umarım kendisine kattığı değer kadar Antalyaspor'a da değer katar." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalyaspor Başkanı Çetin: Haji Wright, Türkiye'nin en formda golcülerinden biri
YEREL HABERLER Antalyaspor Başkanı Çetin: Haji Wright, Türkiye'nin ...
(Görüntülü) - ANTALYA CUMHURİYET MEYDANI&#039;NDAKİ BANKLAR KALDIRILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) - ANTALYA CUMHURİYET MEYDANI'NDAKİ ...
(Görüntülü)ANTALYA&#039;DA ŞÜPHELİ ÇANTA ALARMI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ANTALYA'DA ŞÜPHELİ ÇANTA ALARMI
Danimarka 21 Yaş Altı Milli Takımı Antalya'da kampa girdi
YEREL HABERLER Danimarka 21 Yaş Altı Milli Takımı Antalya'da kampa ...
Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
YEREL HABERLER Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
Antalya'da elektrik akımına kapılan inşaat işçisi öldü
YEREL HABERLER Antalya'da elektrik akımına kapılan inşaat işçisi ...
Zihinsel engelli eski kocanın ölümünde, 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
YEREL HABERLER Zihinsel engelli eski kocanın ölümünde, 2 sanığa ...
(Görüntülü) REKTÖR ÖZKAN: 2080&#039;DE ÜLKEMİZDE HER 4 KİŞİDEN 1&#039;İ 65 YAŞ VE ÜSTÜ OLACAK
YEREL HABERLER (Görüntülü) REKTÖR ÖZKAN: 2080'DE ÜLKEMİZDE HER ...
(Görüntülü) DENEME AMAÇLI ZENCEFİL ETKİ, HASADI BEKLİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) DENEME AMAÇLI ZENCEFİL ETKİ, HASADI ...
Antalya'da zihinsel engelli kişiyi öldürdükleri iddiasıyla 2 sanık hakim karşısında
YEREL HABERLER Antalya'da zihinsel engelli kişiyi öldürdükleri ...
Antalya'da "Tazelenme Üniversitesi" öğrencileri ders başı yaptı
YEREL HABERLER Antalya'da "Tazelenme Üniversitesi" öğrencileri ders ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Antalya DOB, Aşık Veysel'i "Dostlar Beni Hatırlasın" konseriyle anacak
YEREL HABERLER Antalya DOB, Aşık Veysel'i "Dostlar Beni Hatırlasın" ...
(Görüntülü) MURATPAŞA&#039;DAKİ ATATÜRK ANITI&#039;NIN MERMERLERİ KIRILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MURATPAŞA'DAKİ ATATÜRK ...
Antalya'da Atatürk Anıtı'na balyozlu saldırı
YEREL HABERLER Antalya'da Atatürk Anıtı'na balyozlu saldırı
Antalya'da sıcak hava dalgası 2050'ye kadar 13 güne çıkabilir
YEREL HABERLER Antalya'da sıcak hava dalgası 2050'ye kadar 13 güne ...
(Görüntülü)BANKTA ÖLÜ BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)BANKTA ÖLÜ BULUNDU
(Görüntülü)TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER MERKEZİ&#039;NDE ALIÇ SİRKESİ ÜRETİMİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER ...
Bankta ölü bulundu
YEREL HABERLER Bankta ölü bulundu
Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda bu yıl bin yaban hayvanı tedavi edildi
YEREL HABERLER Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda bu yıl bin yaban ...
(Görüntülü)KONYAALTI SAHİLİNDE AKDENİZ FOKU SÜRPRİZİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)KONYAALTI SAHİLİNDE AKDENİZ FOKU SÜRPRİZİ
Antalya'da motosikletinde 1 kilo esrar bulunan zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Antalya'da motosikletinde 1 kilo esrar bulunan zanlı ...
(Görüntülü)LİSE ÖĞRENCİLERİ, TUVALET KAĞIDI, PEÇETE ÜRETİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)LİSE ÖĞRENCİLERİ, TUVALET KAĞIDI, PEÇETE ...
Lise öğrencileri, tuvalet kağıdı, peçete üretiyor
YEREL HABERLER Lise öğrencileri, tuvalet kağıdı, peçete üretiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.