Fraport TAV Antalyaspor, lige verilen arayı lehine çevirmeye çalışacak

ANTALYA (AA) - Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek uzun aradan en iyi şekilde istifade etmek istediklerini söyledi.

Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, lige şanssız bir Galatasaray maçıyla başladıklarını, ardından Trabzonspor ve Ümraniyespor galibiyetleri aldıklarını hatırlattı.

Ardından ağır hakem hatalarından kaynaklanan bir bocalama dönemine girdiklerini savunan Çetin, "Şanssızlıklar, sakatlıklar üst üste geldi. Kaliteli oturmuş bir kadroya sahibiz. Düzeleceğine inanıyorduk. Nitekim üst üste 3 galibiyet aldık. Kupa maçını da kazandık. Verilen 40 günlük ara son günlerde transfer ettiğimiz için sezon öncesi takımla kamp yapamayan Nakajima ve Sam Larsson'a da iyi gelecektir. Sakat futbolcularımız açısından da bu aranın iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Takımın 10 günlük iznin ardından yeniden toplanarak çalışmalarına başlayacağını dile getiren Çetin, "Napoli'nin de olacağı özel dörtlü turnuvaya katılacağız. 40 günlük arayı iyi değerlendirip, ligi en üst sıralarda bitirmek istiyoruz. Takımın eksiği yok. Günümüzün ekonomik koşulları ortada. Takımların hepsinin borcu var. Kulübü, şehri çok fazla borcun altına sokmaya gerek yok. Fırsat transferi ya da uzun vadede kulübe katkı sağlayacak genç futbolcu transferi şansı doğarsa olabilir ancak hedefimizde 'Şuraya transfer yapacağız' diye bir şey yok." diye konuştu.

Gazetecilerin, forvet oyuncusu Haji Wright'ın Dünya Kupası'nda forma giyeceğini hatırlatması üzerine Çetin, "Haji bizim için önemli yatırım. Bonservisini aldık. Kendisini çok geliştirdi. Oynadıkça daha da iyi oldu. Milli takımda başarılı olacağına inanıyorum. Çok farklı bir santrafor tipi. Bana göre tipik bir 9 numara. Türkiye'nin en formda golcülerinden biri. Batshuayi ile stil olarak benziyor. İnşallah oynar. Başarılar diliyorum. Umarım kendisine kattığı değer kadar Antalyaspor'a da değer katar." değerlendirmesinde bulundu.







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