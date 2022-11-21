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TPAO Genel Müdürü Bilgin, 12. Türkiye Enerji Zirvesi'nde sondaj çalışmalarını anlattı:

AA

TPAO Genel Müdürü Bilgin, 12. Türkiye Enerji Zirvesi'nde sondaj çalışmalarını anlattı:

ANTALYA (AA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, bu yıl şirketin karada yaptığı sondaj faaliyetlerinde rekor seviyeye ulaşıldığını belirterek, "Bu yıl 150 sondaj gerçekleştireceğiz. 2023 yılında ise 207 sondaj planlandı." dedi.

Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının himayesinde Antalya'da düzenlenen 12. Türkiye Enerji Zirvesi'ndeki "Arama ve Üretim" oturumunda yaptığı konuşmada, enerji teknolojilerinin iyi planlanması ve bu teknolojilerin dönüşüm sürecinin iyi yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin enerji arama ve üretim sektörlerinde gösterdiği başarıyı enerji teknolojileri alanında da gerçekleştirebileceğinin altını çizen Bilgin, "Gelecekte enerji teknoloji dönüşümü gerçekleştirebilen, o bilgiye sahip olan ve o bilgiyi üretebilen ülkeler ve şirketler öne çıkacak. Bu çerçevede enerji teknolojilerinin çok iyi düşünülmesi lazım. Bu doğrultuda depolama teknolojileri, yeni enerji kaynakları, materyal teknolojilerine öncelik verilmeli ama bunun yanında mevcut enerjiyi de verimli kullanmalıyız." şeklinde konuştu.

Enerji dönüşümünde doğal gazın kritik rol oynayacağına işaret eden Bilgin, "Gelecek yıllarda enerji politiğinin ülkelerin sınırlarını, politikalarını belirleme pozisyonu devam edecek. 21. yüzyıl doğal gazın ve politikalarının belirlediği bir dönem olacak. Doğal gazda da Türkiye, bir var olma ve ilerleme profili ortaya koymak mecburiyetindedir. Sakarya Gaz Sahası, bu çerçevede çok büyük bir fırsat ve zamanında elimize geçmiş bir koz olarak düşünülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgin, karadaki sondaj faaliyetlerine ilişkin, "Türkiye Petrolleri, bu yıl 150 sondaj yapacak. 2022 yılı, karada gelmiş geçmiş en çok sondaj gerçekleştirilen yıl olacak. 2023 yılında 207 sondaj planlandı. Bunun 134'ü arama kuyusu, 73'ü üretim sahalarının geliştirilmesine yönelik olacak. Dolayısıyla daha çok arayacağız, daha çok üretmenin başka bir yolu yok." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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