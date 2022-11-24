Serik'te kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Serik ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Fatma A. (52) idaresindeki 07 NIG 05 plakalı otomobil, Töngüşlü Mahallesi'nde İsmail H. (46) yönetimindeki 06 BK 7081 plakalı kamyonetle çarpıştı.



Kazada sürücü Fatma A. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Antalya'daki bir özel hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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