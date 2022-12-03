Giresunspor'da hazırlıklar sürüyor

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ANTALYA (AA) - Bitexen Giresunspor, 2022 FIFA Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı ekip, Antalya'da kamp yaptığı otelin sahasında, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirdi.

Çalışma öncesinde Hakan Keleş, oyuncularıyla kısa süreli bir toplantı yaptı.

Koşuyla başlayan idmanda, tam saha pas ve adam eksiltme çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı aktarıldı.



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