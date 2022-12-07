Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, başarıyı takım sinerjisine bağladı:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, başarıyı takım sinerjisine bağladı:

AA

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, başarıyı takım sinerjisine bağladı:

ANTALYA (AA) - Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Spor Toto Süper Lig'de yakaladıkları başarıyı teknik ekip ve futbolcular arasındaki sinerjinin sağladığını söyledi.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde kampa giren sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası arasında eksiklerini gidermek için çalıştıklarını aktaran Atan, "Formda olduğumuz bir dönemde ara geldi. Dünya Kupası bu tarihte oynanıyor. Hem oyunumuzu pekiştirme hem eksiklerimizi kapatma hem de sakat oyuncularımızın dönüşü açısından bizim için verimli geçiyor. Sezon başından beri oyuncularım bize her türlü olumlu reaksiyonu veriyor. Kampta da çok iyi çalışıyoruz. Çok neşeli ve sağlıklı bir ortam var. Her şeyden önce bizim için sağlıklı ortam önemli. Sahalar çok iyi, kaldığımız otel çok iyi. Mutlu ve huzurlu bir şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.

İran Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden iki oyuncularının henüz aralarına katılmadığını dile getiren Atan, "Aramızda sadece Majid Hosseini ve Ali Karimi yok. Ali, 2 gün sonra aramıza katılacak. Majid de kamp bittikten sonra Kayseri'de çalışmaya başlayacak. Onlar Dünya Kupası'na katılarak bu izni hak ettiler." ifadelerini kullandı.


- "İyi bir düzenimiz ve sistemimiz var"


Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, iyi bir düzen, sistem ve sinerji oluşturduklarını, bunun da başarıyı getirdiğini söyledi.

Bütün oyuncuları efektif olarak kullanmaya ve rotasyonun içine dahil etmeye çalıştıklarını vurgulayan Atan, şunları kaydetti:

"Birkaç genç oyuncuya süre vermeye başladık. Arif Kocaman'ın oynadığı 2 maçı da kazandık. Stoperde bize önemli katkılar verdi ama Ümit Milli Takım'da sakatlanmıştı. O da şimdi aramıza döndü. Genç oyuncuları da aramıza katmaya çalışıyoruz. Sezon başında güvendiğimiz iki unsur vardı. Bunlardan birincisi kadromuzdu ama bazı eksiklerimiz vardı. Stoper ve sol bekte alternatifimiz yoktu. Diğer unsur da oyun gücüne olan inancımız. Hiçbir zaman oyunu oyuncu üzerinden okumadık, oyun üzerinden okuduk. İyi bir düzenimiz ve sistemimiz var. Bunun üzerinden devam ediyoruz. Saha içinde farklı formasyonlar deniyoruz. Oyuncularımız keyif alıyor, bize inanıyor ve bize teslim olmuş durumdalar. Karşılıklı bir sinerji var. Bunun karşılığında da milli takımlara oyuncular gönderdik. Bunun arkasının geleceğini düşünüyorum."


- "Oyuncumuzun önünü kesmeyiz ama bir bedelinin olması lazım"


Çağdaş Atan, adı transferde geçen oyuncularıyla ilgili, "Her oyuncumuz zamanı geldiğinde gidebilir." dedi.

Oyuncuların transfer olabilmesi için Kayserispor'un gerekli bedeli alması gerektiğini dile getiren Atan, "Oyuncularımızla ilk buluştuğumuzda onlara değerlerini artıracağımızı söylemiştik. Onlara uygun bir oyun formatı düzenleyeceğiz, onlar da bu oyunun içinde hem gelişecek hem de değerlerini artıracaklardı. Bunları görmek, oyuncularımıza teklif gelmesi gayet güzel. Benim çalıştığım kulüp oyuncu satan, üreten olmak zorunda. Her oyuncumuz zamanı geldiğinde gidebilir. Hiçbir oyuncumuzun önünü kesmeyiz ama giderken bunun bir bedeli olması lazım. Bu bir ticaret gibi. Kulüplerin yaşayabilmesi için oyuncu gelirlerinin artması gerekiyor. Bunu da özellikle yaz transfer döneminden sonra yakalayabilirsek ne mutlu bize." değerlendirmesinde bulundu.

Atan, "Ara transfer döneminde takımdan ayrılmalara sıcak bakmıyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine, "Şu an bir teklif yok ama ara transfer dönemine çok sıcak bakmıyoruz." dedi.

Çağdaş Atan, Katar'da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki şampiyonluk adayıyla ilgili, "Duygusal favorim Ronaldo'dan dolayı Portekiz. Zor ama İngiltere de kazanabilir." diyerek sözlerini tamamladı.

Sezon başında transfer tahtası kapalı olduğu için takıma takviye yapamayan Kayserispor, Çağdaş Atan yönetiminde Süper Lig'de 14 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, Dünya Kupası arasına 23 puanla 6. sırada girdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor
YEREL HABERLER Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor
(Görüntülü)Beşiktaş günün ilk çalışmasını yağmur altında yaptı
YEREL HABERLER (Görüntülü)Beşiktaş günün ilk çalışmasını yağmur ...
Hotel Tech Otel Teknik Ekipman ve Malzemeleri Fuarı, Antalya'da açıldı
YEREL HABERLER Hotel Tech Otel Teknik Ekipman ve Malzemeleri Fuarı, ...
Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü
(Görüntülü)CHP İLÇE BAŞKANI DEMİR&#039;İN SOPALARLA DARBEDİLMESİNE 1 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü)CHP İLÇE BAŞKANI DEMİR'İN SOPALARLA ...
Kaş Belediye Başkan Ulutaş muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaş Belediye Başkan Ulutaş muhtarlarla bir araya ...
CHP İlçe Başkanı Demir'in sopalarla darbedilmesine 1 tutuklama
YEREL HABERLER CHP İlçe Başkanı Demir'in sopalarla darbedilmesine 1 ...
Gaziantep FK oyuncusu Furkan Soyalp, hem lig hem kupada başarıya odaklandı
YEREL HABERLER Gaziantep FK oyuncusu Furkan Soyalp, hem lig hem ...
Antalya Limanı'na bu yıl kruvaziyerlerle 30 binden fazla turist geldi
YEREL HABERLER Antalya Limanı'na bu yıl kruvaziyerlerle 30 binden ...
(Görüntülü) DEMRE&#039;NİN TANITIMINDA &#039;AZİZ NİKOLAOS&#039; VURGUSU
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEMRE'NİN TANITIMINDA 'AZİZ ...
18. Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi'nde canlı yayınla operasyonlar yapıldı
YEREL HABERLER 18. Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi'nde ...
(Görüntülü)(ÖZEL) Sivassporlu Robin Yalçın: Alt sıralarda olmak bize yakışmıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü)(ÖZEL) Sivassporlu Robin Yalçın: Alt ...
(Görüntülü) (ÖZEL) Kartal Kayra Yılmaz: Beşiktaş&#039;a en iyi şekilde dönmek istiyorum
YEREL HABERLER (Görüntülü) (ÖZEL) Kartal Kayra Yılmaz: ...
(Görüntülü) (ÖZEL) Sivassporlu Robin Yalçın: Alt sıralarda olmak bize yakışmıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) (ÖZEL) Sivassporlu Robin Yalçın: Alt ...
(ÖZEL) Sivassporlu Robin Yalçın: Alt sıralarda olmak bize yakışmıyor 
YEREL HABERLER (ÖZEL) Sivassporlu Robin Yalçın: Alt sıralarda olmak ...
Antalya'da 35 bin öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti veriliyor
YEREL HABERLER Antalya'da 35 bin öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti ...
(ÖZEL) Kartal Kayra Yılmaz: Beşiktaş'a en iyi şekilde dönmek istiyorum 
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kartal Kayra Yılmaz: Beşiktaş'a en iyi şekilde ...
Demre'nin tanıtımında 'Aziz Nikolaos' vurgusu
YEREL HABERLER Demre'nin tanıtımında 'Aziz Nikolaos' vurgusu
(Görüntülü)ANTALYA TURİZMİ, &#039;REKOR YIL&#039; 2019&#039;U, 2023&#039;TE GEÇMEYİ HEDEFLİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)ANTALYA TURİZMİ, 'REKOR YIL' ...
Antalya turizmi, 'rekor yıl' 2019'u 2023'te geçmeyi hedefliyor
YEREL HABERLER Antalya turizmi, 'rekor yıl' 2019'u 2023'te geçmeyi ...
(Görüntülü) ANTALYA&#039;DA BIÇAKLI &#039;YAN BAKMA&#039; KAVGASI 4 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DA BIÇAKLI 'YAN ...
Özel Sporcular Türkiye Atletizm Şampiyonası Antalya'da tamamlandı
YEREL HABERLER Özel Sporcular Türkiye Atletizm Şampiyonası ...
Antalya'da bıçaklı 'yan bakma' kavgası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da bıçaklı 'yan bakma' kavgası: 4 yaralı
Fenerbahçe, Antalya kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Fenerbahçe, Antalya kampındaki ilk çalışmasını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.