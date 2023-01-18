Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kanlı Nigar" müzikalini sahneleyecek

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ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli eserlerinden "Kanlı Nigar" müzikalini Cem İdiz'in besteleriyle 21 Ocak'ta tekrar sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altında toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatan eser, Haldun Özörten tarafından sahneye koyuluyor.

Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetirken, Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından hazırlandı.

Başkemancılığı Demet Emen'in üstlendiği eğlenceli müzikalde dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, koreografi Serhat Nüfusçu, ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.

İki perde olarak sahnelenecek eserde "Kanlı Nigar"ı Semiha Boran, "Hamdi"yi Ümit Tekinay, "Haydar"ı Toygarhan Atuner, "Şetaret"i Zişan Damcıoğlu, "Letafet"i Arzu Yaman, "Hüsrev"i Enis Ok, "Rumelili"yi Ercan Uğur, "Laz"ı Ferdi Uslu, "Acem"i Baturalp Bilgili, "Ülfet"i Selin Telek, "Nefaset"i Gülçin Gültekin, "Mahallenin Meraklısı"nı Pınar Tekol, "Naci"yi Mustafa Özşamlı, "İhtiyar" rolünü ise Engin Yaman canlandıracak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 21 Ocak Cumartesi 20.00'de sanatseverlerle buluşacak gösterinin bilet fiyatları 40, 85 ve 120 lira olarak değişiyor.

Biletler, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebiliyor.

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