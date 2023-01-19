Antalya'da köprünün korkuluklarına çarpan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Bayram ikramiyesi zamlandı mı, ne kadar oldu?

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde otomobilin köprünün korkuluklarına çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Özgür B. yönetimindeki 15 DL 160 plakalı otomobil, Antalya-Isparta kara yolunda köprünün korkuluklarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracı demirlere bağlayarak dereye düşmesini önledi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından sürücü Özgür B. ve Latif B. sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Kazada Latif B'nin hayatını kaybettiği belirlendi, sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.