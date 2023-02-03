GÜNCELLEME - Antalya'da 3 kişiyi öldürüp 1 kişiyi ağır yaralayan şüpheli tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde 3 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi ağır yaralayan zanlı, "kasten öldürmek" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

Karaöz Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde yaşanan cinayetin ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile Aksu İlçe Komutanlığı ekipleri, şüpheli A.K'nin yakalanması için özel ekip kurdu.

Çiftçilik yapan A.K'nin gideceği noktaları tespit eden özel ekip, cinayetten 8 saat sonra zanlıyı Aksu İlçesi Topallı Mahallesi'nde saklandığı yerde yakaladı.



Sağlık kontrolü sonrası ilk ifadesini veren A.K'nin "Sürekli senet imzalattılar, ödediğim senetleri vermediler, çıkmaza girdim ve bu yüzden vurdum." dediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

Öte yandan adli tıp kurumunda otopsi işlemi tamamlanan Güloluk Mahalle Muhtarı Mahmut Şimşek, İbrahim Topdemir ile oğlu Galip Topdemir'in cenazeleri de otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Cenazeler, Aksu ilçesinde toprağa verildi.

Silahlı saldırıda ağır yaralanan Halil Ülkü'nün ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Dün, şüpheli A.K, alacak meselesinden Halil Ülkü'yü ağır yaralamış Mahmut Şimşek (52), İbrahim Topdemir (55) ve oğlu Galip Topdemir'i de tabancayla öldürmüştü.







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